Claudia Duda

Zehlendorf (MOZ) Bereits Ende Juni hatte der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) wegen der starken Trockenheit ein so genannten Sprengverbot erlassen. Das galt auch für Zehlendorf, Wensickendorf, Schmachtenhagen und Zühlsdorf. Wie Verbandsvorsteher Matthias Kunde am Montag mitteilte, ist dieses Verbot ab sofort aufgehoben.

"Auch wenn die Niederschlagsmengen der vergangenen Tage längst nicht das nach wie vor bestehende Regenspendendefizit ausgleichen konnten, so sind die täglichen Verbrauchsmengen mittlerweile merklich zurückgegangen", hieß es vom NWA. Druckmangelerscheinungen infolge der Entnahme von Beregnungswasser seien daher nicht mehr zu befürchten. Der Verbandsvorsteher lobte die Disziplin der Kunden. Die Abnehmer hätten sich "überwiegend an die Einschränkungen gehalten, so dass die dramatische Entwicklung der Versorgungsdruckverhältnisse aufgehalten werden konnte." Dennoch habe es einige "Uneinsichtige" gegeben. Den beweiskräftig Erwischten droht nun ein entsprechend dotiertes Ordnungsstrafverfahren.