Jan Michel

Rathenow/Schönebeck (MOZ) Zum Ende der Freiluftsaison präsentierten sich die Brandenburger Leichtathleten noch mal in Bestform. Beim Rathenower Herbstsportfest gewannen die VfL-Starter gleich 19 mal Gold, 15 mal Silber sowie 12 mal Bronze.

Für eine der stärksten Leistungen sorgte Hanna Greulich, die beim Weitsprung der Altersklasse 11 auf 4,50 Meter flog und damit die T-Kadernorm des Brandenburger Leichtathletikverbandes deutlich übertraf. Auf Platz drei folgte Charlotte Greulich, die mit 4,30 Metern eine Punktlandung auf die Norm hinlegte. Einen Dreifacherfolg gab es für Hanna und Charlotte Greulich und Emily Roick im Sprintdreikampf – bestehend aus 50 Meter, 50 Meter und 75 Meter. Stärkste Einzelleistung dabei die 7,65 Sekunden über 50 Meter von Hanna Greulich, die damit auch hier den Kaderrichtwert unterbot.

Gleich dreimal Edelmetall in Form von Goldmedaillen konnte der achtjährige Willy Wienarick mit nach Hause nehmen. Sowohl im Sprinterdreikampf als auch mit 35,00 Metern beim Ballwurf und einem souveränen Start-Ziel-Sieg über 800 Meter (3:02,74 Minuten) stand er ganz oben auf dem Treppchen.

Zweimal Gold konnte Raffael Schlieker bei den elfjährigen Jungen gewinnen. Beim Sprinterdreikampf unterbot er mit 7,58 Sekunden über 50 Meter zudem den Kaderrichtwert deutlich. Auch über 800 Meter konnte er mit neuer Bestzeit von 2:38,13 Minuten den Kaderrichtwert unterbieten. Stark im gleichen Rennen war auch Max Vetter, der sich mit Bestleistung von 2:48,38 Sekunden Silber erlief.

Zweite Plätze gab es bei über 800 Metern auch für Julius Neinert bei den zehnjährigen Jungen und Konstantin Leicht (2:58,64 Minuten) bei den neunjährigen Jungen. Konstantin gewann zudem noch Silber beim Sprinterdreikampf und Bronze beim Ballwurf, Julius holte Bronze beim Dreikampf.

Mit 31 Metern konnte sich Moritz Vetter über den Sieg beim Ballwurf der neunjährigen Jungen freuen. Bei über 800 Metern gab es zudem Bronze.

Bei den fünfjährigen Mädchen gewann Margarethe Ritzka den Ballwurfwettbewerb. Beim Sprinterdreikampf kam Nele Deger auf den Bronzeplatz.

Einmal Gold und zweimal Silber gewann Liva Wunderlich bei den siebenjährigen Mädchen. Bei über 800 Metern war sie in 3:37,75 Minuten nicht zu schlagen. Zweite Plätze gab es beim Sprinterdreikampf und im Ballwurf. Den Dreikampf der 14-jährigen Mädchen entschied Lea Angelina Faderl für sich. Bei über 800 Metern konnte sie mit einer Bestleistung von 2:41,33 Minuten beeindrucken und wurde mit Silber belohnt. Alea Marx erkämpfte sich hier in 2:51 Minuten die Bronzemedaille. Bei den gleichaltrigen Jungen gewann Kolja Krispin Silber beim Weitsprung und Bronze beim Dreikampf.

Einmal Gold und zweimal Silber konnte Philip Cierpinski in der Altersklasse 13 gewinnen. In 2:38 Minuten lief er über 800 Meter zum Sieg. Silber gab es im Weitsprung und Dreikampf für ihn. Bei den Mädchen U18 ersprintete sich Chantalle Lorenz Silber im Dreikampf. Die Bronzemedaille gewann hier Wilhelmine Faust bei den zwölfjährigen Mädchen. In der gleichen Altersklasse sicherte sich Hailey Arndt Bronze über 800 Meter. Der gleichaltrige Ian Göbeler erkämpfte sich Silber über die zwei Stadionrunden.

Auch die Trainer nutzten die hervorragenden Bedingungen für einen Start. Ellen Schlieker stellte in 2:40,09 Minuten einen neuen Stadionrekord für die Altersklasse W50 über 800 Meter auf. Im Sprinterdreikampf wurde sie zudem Zweite. Patrick Meyer gewann sowohl den Dreikampf als auch über 800 Meter. Bernd Panoscha gewann bei den 50-jährigen Männern den Weitsprung und wurde Zweiter beim Dreikampf. Oliver Schulze stand in der Altersklasse 40 sowohl beim Weitsprung als auch beim Dreikampf ganz oben auf dem Podest. In der gleichen Altersklasse gewann Jan Michel den 800 Meter Lauf. Beim Saisonabschluss in Schönebeck flog die zwölfjährige Mareen Schonert beim Weitsprung auf 4,69 Meter und sicherte sich damit den Sieg und die Normerfüllung für den Landeskader. Gleiches gelang ihr zudem im 75 Meter Sprint, den sie nach 10,67 Sekunden beendete. Auch im Hochsprungwettbewerb erzielte sie mit 1,34 Metern eine Bestleistung.