Lentzke (MOZ) Die Polizei sucht nach einer vermissten Lentzkerin und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Die 67-jährige Brigitte Würzner wird seit Sonntagmorgen gesucht. Sie ist vermutlich nur mit einem Nachthemd bekleidet gewesen, als sie nachts das Haus verlassen hatte. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Frau Suizid begehen möchte. Die Beamten suchten am Sonntag vergeblich mit einem Hubschrauber und Fährtenhunden nach der Vermissten. Auch die Feuerwehr hatte die Suche am Ufer des Rhins mit Schlauchbooten unterstützt. Am Montag wurde die Suche fortgesetzt. Wer die zierliche, 1,60 Meter große Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 03391 3540 bei der Polizei zu melden.