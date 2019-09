Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Die Handballerinnen des MBSV Belzig feierten eine gelungene Heimpremiere am Sonntag in der Frauen-Brandenburgliga, sie trotzten dem HSC 2000 Frankfurt, der Topfavorit auf den Titel, ein 25:25-Unentschieden ab.

Die Gastgeberinnen hatten in den ersten Minute große Probleme mit Beatrice Zacharias, die ehemalige Drittligaspielerin zog geschickt die Fäden im HSC-Spielaufbau. Trainer Denis Wandersee reagierte, Jessica Zithier nahm sich ihrer an, und zog sie weitestgehend aus dem Verkehr.

Im Gegensatz zum misslungenen Saisonauftakt in Ahrensdorf klappte an diesem Tag der schnelle Gegenzug. So führten die Bad Belzigerinnen immer mal wieder mit drei Toren (7:4, 12:9), konnten aber nicht verhindern, dass die Gäste sich zurück kämpften. Mit einem 13:13 gingen es für beide Teams in die Halbzeit.

Ähnlich der Verlauf im zweiten Durchgang. Wenn der Favorit geglaubt hat, die Gastgeberinnen würden nach der Pause einbrechen, so sah er sich getäuscht. Die MBSV-Frauen mit einer starken Sarah Kleetz zwischen den Pfosten kamen immer wieder zum schnellen Gegenstoß und diese Gelegenheiten ließ sich Jasmin Melzer nicht entgehen. Sie kam allein auf neun Tore.

In der 56. Minute führten die Gastgeberinnen mit 24:22 und bekamen nun wohl Angst vor der eigenen Courage. Alles was zuvor gelang, ging in der restlichen Zeit schief. So führten die Gäste plötzlich mit 25:24. Sekunden vor dem Schluss konnte Pia Dalibor nur durch ein rüdes Foul gestoppt werden. Es gab Siebenmeter und den verwandelte Zithier sicher zum 25:25-Endstand.

Die MBSV-Handballerinnen haben gesehen, sie können in der Brandenburgliga mithalten. Das sollte ihnen Mut geben für die nächste Partie am kommenden Sonntag (22. September), dann geht es zum Tabellenführer HSC Potsdam.