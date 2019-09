Sandra Euent

Nauen (MOZ) Eine weitere Stadtführung mit dem Nauener Nachtwächter findet am Freitag, 27. September, um 18 Uhr statt. Die Tour führt die Gäste quer und kreuz durch die Altstadt. Dabei werden fast vergessene Orte besucht und Geschichten erzählt, die schon die Großeltern kannten. Manchmal wird es auch etwas gruselig. Unterwegs wird auch ein historisches Kellergewölbe besucht, also Lampen mitbringen. Treffpunkt ist am Rathausplatz. Die Tour kostet 5 Euro pro Person.