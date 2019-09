MOZ

Ostprignitz-Ruppin In der Evangelischen Stephanus-Kindertagesstätte in Kyritz sind die Wikilino-Entdecker-Kinder unterwegs. Am Freitag fand dort der Auftakt des neuen Wikilino-Bildungsprogrammes statt. Die Bildungsinitiative rückt mediengestütztes Lernen in Verbindung mit haptischen Lernmaterialien in den Mittelpunkt.

Schwerpunkt von Wikilino ist dabei die Förderung von Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren im Bereich der sogenannten Mintfächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) über einen künstlerischen Ansatz. Die Kita in Kyritz ist dabei eine von fünf Bildungseinrichtungen im Landkreis, die in den nächsten Wochen an dem Programm teilnehmen. Möglich gemacht hat dies die Stiftung für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin, die das Bildungsprogramm mit 6 000 Euro unterstützt. So können erstmalder Hort Sonnenkinder und die MBN-Kita Wirbelwind aus Neuruppin, die Awo-Kita Krümelkiste aus Flecken-Zechlin sowie der Hort Kita Wirbelwind aus Wittstock teilnehmen.

"Viele Bildungseinrichtungen aus Brandenburg haben sich für die Teilnahme am Wikilino-Programm beworben", berichtet Katrin Kreutzer, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Sozialunternehmen Momelino. Auch Landrat Ralf Reinhardt unterstützt das Programm, als Schirmherr: "Fachkräftesicherung und die Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raumes sind für mich zentrale Themen. Mint-Förderung im Elementarbereich sowie im Übergang zur Grundschule ist daher langfristig wichtig für den Bildungserfolg der Kinder und für die Kompetenzen unserer zukünftigen Fachkräfte."