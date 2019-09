Ulrike Gawande

Walsleben (MOZ) Die Kita "Kunterbunt" in Walsleben hat einen neuen bunten Fassadenanstrich erhalten. Außerdem wurde der Eingangsbereich neu gestaltet, so dass nun der Bringe- und Abholbereich klar definiert ist und zudem den Ansprüchen nach Barrierefreiheit genügt.

"Wir sind froh, dass die Baumaßnahme nun erfolgreich – und weitestgehend ohne Störungen – abgeschlossen wurde", freut sich Thomas Kresse, Amtsleiter von Temnitz. Durch die Arbeiten sei die Kita, auch durch die Neugestaltung der Außenanlagen, deutlich aufgewertet worden. So wurden die Spielbereiche der unter und der über Dreijährigen aufgeteilt und neugestaltet. Jetzt haben die Kleinen einen Sandspielbereich mit einem Matschtisch, ein Krabbelpodest und eine Nestschaukel. Die größeren Kindern haben eine Rutsche, Balanciermöglichkeiten und eine Rollerbahn. Außerdem wurden eine Terrasse mit einem Sonnensegel angelegt und die Zugangsmöglichkeiten der Spielbereiche aus den Gruppenräumen erneuert.

Finanziert wurde der Umbau mit Mitteln aus dem Leader-Förderprogramm. Insgesamt kostete das Projekt 283 660 Euro, der Eigenanteil des Amtes betrug 71 000 Euro. Investitionen in die soziale Infrastruktur seien wichtig, betonte Kresse, da das Amt steigenden Zuzug und hohe Geburtenraten verzeichne. So wurden bis Juni 2019 bereits so viele Kinder geboren, wie 2018 im gesamten Jahr. Die Erfordernisse für ein gesundes "Mitwachsen" der Infrastruktur seien durch den Amtsausschuss rechtzeitig erkannt worden, so der Amtsdirektor. Weitere Vorhaben seien laut Kresse derzeit in Planung.

So erfolgt bereits am 15. Oktober die Grundsteinlegung für eine neue Kita in Kränzlin, in der 67 Kinder Platz finden sollen. Es ist ein Ersatzneubau für die Kita "Marienkäfer" in Werder mit 25 Kindern, wo es, so Kresse, die schlechtesten Bedingungen im Amt gebe, und für die Kita in Kränzlin mit 34 Kindern. Dort hat der Eigentümer Eigenbedarf angemeldet. Kresse rechnet für 2020 mit einer Fertigstellung des Neubaus für 2,1 Millionen Euro.