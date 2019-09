Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Man stoße bei der Unterbringung der Mitarbeiter an die Grenzen, was die Arbeitsstättenverordnung zulasse, erklärte Landrat Ralf Reinhardt am Donnerstag im Kreis- und Finanzausschuss, weshalb ein neues, zentrales Kreisarchiv errichtet werden müsse. So könne man nicht mehr arbeiten, so Reinhardt. Außerdem stellte er Alternativen als Ersatz für das Landratsgebäude in der Virchowstraße vor, das saniert, modernisiert sowie barrierefrei umgebaut werden muss.

Energetische Sanierung

Allein für die energetische Sanierung des Dachgeschosses, Wärmedämmung, Fassadenrenovierung, Einbau eines Aufzugs, den Abriss der alten Schornsteinanlagen sowie die Restaurierung des Foyers und der Flure im Landratsgebäude wird mit Kosten in Höhe von drei Millionen Euro gerechnet. Hinzu kommen Elektroarbeiten, Sanierung der Büros sowie die Instandsetzung der Heizungs- und Sanitärinstallationen. Für die Zeit der Sanierungsarbeiten müssten zudem Ausweichräumlichkeiten gefunden werden.

Das Objekt selbst, zu dem weitere Gebäude auf dem Gelände gehören, sei zwar zentral gelegen, heißt es in dem Antrag, doch fehle die räumliche Nähe zu den anderen Verwaltungsgebäuden in der Heinrich-Rau-Straße und der Neustädter Straße, wo bereits ein erster Anbau errichtet wird, in den Anfang 2020 das Gesundheitsamt und die Neuruppiner Geschäftsstelle des Jobcenters einziehen. Nicht infrage kommt als Alternative aus Kapazitätsgründen für die Virchowstraße der teilweise genutzte Modulbau in der Alt Ruppiner Allee 41 b, der laut Bebauungsplan eine Verwaltungsnutzung nicht zulasse.

Gäbe es für die Vorschläge der Verwaltung zu Sanierung oder Neubau keine Zustimmung, müsse man über Provisorien reden oder mit Bauten in Modulbauweise Kapazitäten schaffen, erklärte der Landrat. Auch wenn es zu den Kosten für die Ersatzbauten noch nichts Konkretes gebe. Der Landrat sagte, dass die inhaltliche Fragestellung früh in die Diskussion gegeben werden sollte, da im Haushalt 2020 erstes Geld für die Planungsarbeiten für den Archivbau eingestellt werden soll. 2021 könnte dann mit den Planungen für den Ersatzbau für die Virchowstraße begonnen werden. Eine mögliche Fertigstellung des 15-Millionen-Baus wird für 2023/2024 avisiert. Das alte Gebäude in der Virchowstraße könnte anschließend auch verkauft oder anderweitig genutzt werden.

Diskussion im Ältestenrat

Im Ältestenrat sei das Thema kontrovers diskutiert worden, berichtete Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler). Reinhardt ergänzte, dass Wolfgang Freese (Bündnis 90/Die Grünen) in dem Gremium an einen alten Beschluss erinnert habe, der eine räumliche Verdichtung der Verwaltung zum Ziel hatte. Deutliche Kritik kam im Kreisausschuss von Ronny Kretschmer (Die Linke). "Es müssen alle Karten auf den Tisch gelegt werden und nicht Schritt für Schritt." Eine Gesamtübersicht wünschte sich auch Sebastian Steinecke (CDU). Es gehe um eine Bedarfsplanung, auch beim Personal, so Kretschmer. Es könnten nicht scheibchenweise, von Kreistag zu Kreistag, von Jahr zu Jahr, weitere Bauvorhaben hinzukommen, so der neue Landtagsabgeordnete. "Damit betrügen wir uns selbst." Er regte an, die interkommunale Zusammenarbeit landkreisüberschreitend zu verstärken, um zu sehen, welche Synergieeffekte sich für Ostprignitz-Ruppin generieren lassen.

Der Landrat lehnte die Kritik ab. "Ich kann nicht in die Glaskugel schauen." Er könne nicht voraussagen, was sich Bund und Land in zehn Jahren für die Landkreise vorstellen, sagte er im Hinblick auf das Gute-Kita-Gesetz, das Bundesteilhabegesetz und die Neuregelung im Führerscheinwesen. "Die beiden Vorlagen sind auf dem jetzigen Stand."