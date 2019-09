Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit einem Überschuss von 3,62 Millionen Euro rechnet die Verwaltung für den Abschluss des Kreishaushaltes zum Jahresende. Prognostiziert wurden 3,16 Millionen Euro, so dass sich laut Controllingbericht des ersten Halbjahres 2019 eine Differenz von 460 000 Euro ergibt. Ursache dafür sind unter anderem Minderausgaben im Bereich des Jobcenters von 609 000 Euro durch stark sinkende Personalkosten und geringere Ausgaben in der Verwaltung. So wurden auch Stellen bei längerer Krankheit nicht vertreten. Oder es wurden ausgeschriebene Stellen nicht sofort wieder besetzt, wie im Gesundheitsamt oder auch in der allgemeinen Kreisverwaltung. Mutterschutz oder Erziehungsurlaub seien weitere Faktoren, die bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 noch nicht bekannt waren.

Höhere Ausgaben als geplant gab es hingegen im Tierschutz, unter anderem für die Unterbringung und Versorgung der 41 Pferde aus Linow. Zusätzliches Geld wurde für die Erstellung eines Gutachtens für die Luftrettung und für den Verkehr zur Laga fällig. Mehraufwendungen gab es auch für die Auflösung der Übergangswohnheime in Klosterheide und Rheinsberg. Für die Förderung der Erziehung in der Familie wird mit einem Mehrbedarf in Höhe von 234 900 Euro gerechnet, da Mütter und Väter die Hilfe öfter und länger in Anspruch nehmen. Gestiegene Kosten gibt es auch im Bereich der Eingliederungshilfen: So wird für junge Volljährige mit einem Mehrbedarf von 766 000 Euro gerechnet. Auch bei den Zuschüssen zur Kitabetreuung wird mit einem Anstieg von 715 700 Euro gerechnet. Ursache sei der Zuwachs an betreuten Kindern auf 6 902. Rund 30 000 Euro kosteten Tagespflegepersonen, da es nur noch 13 aktive Tages­mütter/-väter im Landkreis gibt.

Der Bericht sei transparent und interessant, so Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler). Er sah es als gutes Zeichen, auch der Digitalisierung, dass rund zwei Millionen Euro an Personalkosten eingespart wurden. Landrat Ralf Reinhardt hingegen bedauerte im Kreisausschuss, dass es so viele unbesetzte Stellen gibt. "Das ist ein Zeichen für den Fachkräftemangel." Es müsse ein Überschuss erarbeitet werden, so Reinhardt, um anstehende Vorhaben zu realisieren. "Wir brauchen einen positiven Ertrag für die Vielzahl der Maßnahmen. Die Verwaltungsbauten sind eine Hausnummer." Zudem sei es nicht Aufgabe des Kreises, den steigenden Bedarf im Sozialbereich wegen neuer Bundes- und Landesgesetze auszugleichen.