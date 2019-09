Wolfgang Gumprich

Zabelsdorf Zum 15. Mal lud Zabelsdorf zum Erntefest ein und trug damit zu den "Zabelsdorfer Kulturtagen" bei. Mit Schwung nahmen die bunt geschmückten Wagen den Kreisverkehr, bevor sie in Richtung Festplatz abbogen. Die Nachbarschaft aus Ribbeck war ebenfalls mit einem Wagen im Umzug vertreten. Auf dem Festplatz wartete ein buntes Programm auf die Besucher: Die Kita "Marienkäfer" führte vier flotte Tänze auf. Der Auftritt von Clown Lollo ging ein wenig im allgemeinen Geräuschpegel unter, weil er erst zu einem späten Zeitpunkt seiner Vorstellung ein Mikrofon benutzte. Trotzdem gelang ihm ein gut inszeniertes Spiel mit Vätern und ihren Kindern, die zu "We will rock you" von Queen den Rhythmus auf den Trommeln schlugen. Viel Beifall gab es für die Zabelsdorfer Hupfdohlen. Hier hatte Ortsvorsteher Emil Beuth (SPD) seinen Auftritt, er spielte den "Bongomann". Zu Beginn des Festes hatte er sich bei allen bedankt, die sich an der Realisierung des Festes beteiligt haben. Am Nachmittag, so Beuth später, habe er mehr Besucher gesehen als im vorigen Jahr: "Es war rappelvoll". Auch rund um die Bühne lief das Geschehen ab, mit gutem Auge sollte das Gewicht einer Häsin geschätzt werden, bei einem Haufen Kronenkorken ging es um die möglichst genaue Anzahl. Die Kindereisenbahn drehte ihr Runden, während sich die Älteren beim Kesselgulasch stärkten. Am Abend lockte die Disco auf die Tanzfläche.