Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Wie funktioniert ein Wasserwerfer? Welche Technik gibt es in einem Funkstreifenwagen? Wer sich für diese und andere Fragen rund um die Polizeiarbeit interessiert, der sollte zum Blaulichttag nach Oranienburg kommen. Die Polizeidirektion Nord führt am Sonnabend, 28. September von 10 bis 16 Uhr den Tag der offenen Tür als Blaulichttag durch. Rund um das Schloss erwarten die Besucher zahlreiche Ausstellungen und technische Vorführungen der Polizeiarbeit. Geplant sind unter anderen die Vorstellung der Arbeit der Technischen Einsatzeinheit, der Diensthundeführer und die Landung des Polizeihubschraubers. Wer will, kann auch sein Fahrrad codieren lassen.

Wie die Polizei mitteilt, wird der Tag von zahlreichen Partnern der Polizei und anderen Blaulichtorganisationen veranstaltet. So werden sich neben der Bundespolizei das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, der Kampfmittel-Beseitigungsdienst, die Hochschule der Polizei, die Bundeswehr und die Wasserwacht präsentieren. Darüber hinaus nehmen an der Veranstaltung auch die Wasserwacht Oranienburg und der Verein "EPCU" teil, der originale amerikanische Polizeifahrzeuge zur Schau stellt. Kurfürstin "Louise Henriette" wird sich zudem die Ehre geben.

Die Waffenbehörde der Polizeidirektion Nord gewährt mit einer Vielzahl von Ausstellungsstücken einen Einblick in ihre Tätigkeit. Die Puppenbühne der polizeilichen Prävention wird zur Unterhaltung der ganz kleinen Besucher beitragen. Vor Ort sind weiterhin Vertreter des Weißen Rings, der Notfallseelsorge sowie des Einsatznachsorgeteams. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgt die Combo des Landespolizeiorchesters.