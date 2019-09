Das Langhaus im historischen Dorf Gannahall in Nauen. Es soll noch in diesem Jahr fertig gestellt werden. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Nauen "Nee, so kann das nicht gewesen sein", sagt Rico Krüger mit voller Überzeugung in der Stimme. "So würde sich die Wärme nicht im Haus halten", erklärt er und seine Begleiter nicken und suchen nach einer Lösung für das Problem. Rico Krüger ist 1. Vorsitzender des Semnonenbundes und gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern baut er seit rund drei Jahren an einem Langhaus nach historischem Vorbild.

Die guten, alten Römer hätten in ihren Aufzeichnungen wertvolle Hinweise hinterlassen, sagt Krüger. Einen kompletten Bauplan, nebst architektonischer Zeichnung, Statik-Prüfung und Vorschläge für die handwerkliche Umsetzung gebe es aber leider nicht. Und so heißt es ausprobieren, die perfekte Lehmmischung finden, schauen, wie dick die Reeteindeckung auf dem Dach liegen sollte. Da Krüger und seine Mitstreiter noch niemals zuvor historische Langhäuser gebaut haben, lernen sie durch die altbewährte Versuch- und Irrtum-Methode.

Dabei halten sich die Vereinsmitglieder durchaus an die geschichtlichen Überlieferungen, sofern es diese gibt. Im Moment steht Krüger mit Landrat Roger Lewandowski (CDU) und Bürgermeister Manuel Meger (LWN) im Langhaus und erläutert das Wärmeproblem und die Fragen um den Abzug von Qualm und Rauch. Bürgermeister und Landrat sind sprichwörtlich mit Feuer und Flamme dabei, suchen mit nach einer Lösung, diskutieren die Möglichkeiten aus. Und genau das ist bereits eines der Projekte im historischen Dorf Gannahall. Lernen, überlegen, ausprobieren. Wie war das wirklich? Macht das so Sinn? Könnte es wirklich so oder nicht doch eher anders gewesen sein?

Für den Bau des Langhauses haben sich Krüger und die Vereinsmitglieder mit reichlich Informationen von Fachleuten versorgt. "Ich schätze, dieses Haus wird eher beweisen, wie die alten Germanen nicht gebaut und gelebt haben", sagt Krüger und lacht. An diesem Ort ist es okay, etwas zu versuchen, Krüger erweckt nicht den Eindruck als habe er jemals vor Problemen gestanden. Dafür vor vielen Aufgaben, die gelöst sein wollen. Eine Philosophie, die auf die Besucher ansteckend wirkt.

Die Zeit zurückgedreht

Der Landrat besucht die Stadt Nauen und diesmal steht auch diese Zeitreise zu den alten Germanen auf dem Programm. Nur anders als im Film "Zurück in die Zukunft" sind hier weder ein spleeniger Wissenschaftler noch ein DeLorean Sportwagen nötig, um 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit zu reisen. Die Vergangenheit fängt gleich hinter dem Ortsschild, in der Ludwig-Jahn-Straße, an. Einst lebten im Havelland die Semnonen, etwa 1.000 Jahre lang bestimmte der Volksstamm die Geschichte und Geschicke der Region.

Rico Krüger sagt von sich selbst, er sei Havelländer mit Herz und Seele und wer etwas zur Geschichte der alten Elb-Germanen, zu denen die Semnonen gehörten, wissen will, ist bei ihm und seinen Vereinsfreunden goldrichtig. Die zwanzig Vereinsmitglieder widmen sich mit viel Hingabe der Wiederbelebung einer Kultur und dem Wachhalten der Geschichte. Indem sie beispielsweise in historischen Gewändern vom Leben der Vorfahren erzählen.

Was mit den Auftritten auf historischen Veranstaltungen begann, hat im Dorf Gannahall eine Heimat gefunden. Ganz in der Nähe wurde vor etwa 80 Jahren die frühgeschichtliche Siedlung Bärhorst entdeckt. Das Museumsdorf Gannahall steht also auf historischen Boden. Namensgeberin ist übrigens die Seherin und Priesterin Ganna. Seit 2016 werkeln die Vereinsmitglieder nun an ihrem Museumsdorf. Das Langhaus soll noch in diesem Jahr fertig werden. Zu den Umsetzungsschwierigkeiten verzögerte das regenreiche Jahr 2017 die Bauzeit. Das Haus trotzte brav den Stürmen, doch das viele Wasser tat dem Baumaterial nicht gut. Die Vorbereitung für ein zweites Langhaus laufen bereits. Auch ein Garten für historische Pflanzen ist schon angelegt und soll erweitert werden.

Die Stadt Nauen fördert das Dorf. Meger war zuletzt im Frühjahr hier. "Ich muss schon sagen, hier ist ganz schön was passiert", sagt er. Ab dem kommenden Jahr sollen auf dem Gelände Töpferkurse und Kurse rund um die Fertigung von Kleidung, wie weben, nähen, färben stattfinden. Im Moment ist das Dorf noch nicht täglich zugänglich. Es kann jedoch, samt der Darsteller, für Feierlichkeiten gemietet werden oder bei den rund ums Jahr stattfindenden Feiern besucht werden. Dann können an langen Tafeln die nach historischen Rezepten zubereiteten Speisen und Getränke ausprobiert werden. Man kann sich im Schwertkampf oder Axtwerfen messen, in der Schmiede mit Metall arbeiten, sich in die Kunst des Zöpfe flechten einweisen lassen, Pony-Reiten, Bogenschießen, ja sogar den Bogen fertigen.

Am Samstag, 27. Oktober, kann das Dorf beim großen Herbstfest besucht werden. Eintritt und Parkplätz sind frei. Kontakt: kontakt@gannahall.de Der Verein freut sich sehr über interessierte Mitstreiter.