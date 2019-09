Roland Becker

Velten (MOZ) Um den alten Bahnsteig abzureißen, muss die Deutsche Bahn im Oktober nochmals den Bahnverkehr im Bereich des Veltener Bahnhofs unterbrechen. Der Ankündigung seitens der Bahn folgte auf Nachfrage jetzt der konkrete Zeitraum. Laut eines Bahnsprechers werden die Arbeiten zwischen Sonntag, 13. Oktober, und Freitag, 18. Oktober, erledigt. Allerdings soll der Berufsverkehr von dieser Maßnahme nicht betroffen sein. Die Abrissarbeiten erfolgen in den Nachtstunden. Daher werde der Bahnverkehr des Prignitzexpresses und der Regionalbahn Kremmen-Hennigsdorf jeweils erst ab 22.30 Uhr bis zum nächsten Morgen, 4.30 Uhr, eingestellt. In dieser Zeit wird die Bahn für einen Schienenersatzverkehr per Bus sorgen. Die alte Überführung zu den Gleisen werde erst im Januar oder Februar 2020 abgerissen. Konkretes zu Dauer und Auswirkungen gibt es noch nicht.