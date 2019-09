Wolfgang Gumprich

Zehdenick Es ist ein ganz junges Fest und hat sich ein bisschen zwischen die traditionellen Herbst-Veranstaltungen gezwängt: Das dreitägige Uferfest auf dem Festplatz an der Philipp-Müller-Straße. Es fand seinen Höhepunkt am Sonnabend mit einem rund 15-minütigen beeindruckenden Feuerwerk, das direkt über dem Köpfen der Besucher gezündet wurde. Die Zuschauer befanden sich also "mittendrin" im Sternenstaub, den Sterntalern, tropischen Palmen und Blumen. Gezündet hat auch Achim Petry, der 45-jährige Sohn von "Wolle" Petry, selbst Vater zweier Kinder. Familie, so sagte er den gut 300 Zuschauern vor der Bühne, sei das Wichtigste im Leben. Mühelos brachte er das Publikum auf seine Seite, interpretierte im Halbplayback Schlager, die seinen Vater bekannt und berühmt gemacht hatten, spielte aber auch eigene Lieder. Angenehm fiel dabei das leichte "Bönnsch" auf, der Dialekt seiner Heimatstadt Bonn, in dem er seine Stücke ansagte. Immer wieder lobte er das Zehdenicker Publikum "Ihr seid der Wahnsinn", "Ich muss jetzt erst mal unters Sauerstoffzelt". In der Tat. Die Besucher sangen von der ersten bis zur letzten Zeile absolut textsicher mit. Es folgte "Party bis zum Abwinken". Auch tagsüber war der Platz bei herrlichem Herbstwetter gut gefüllt, die Älteren nutzen die langen Tischreihen auf der Wiese zum Kaffeetrinken und zum Plausch, während die Jugendlichen das Gefühl genossen, ohne Führerschein in einem Auto ihre Runden drehen zu können. Und wer weiß, vielleicht wurde aus dem Zusammenstoß im Autoscooter nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Es wäre nicht die erste. Für das Kribbeln im Bauch sorgte ein "Scheibenwischer", der seine Fahrgäste hin- und her wirbelte. Für die Zehdenicker Feierbiester zeigte die Lasershow an, wann es weitergeht: Der Veranstalter lud dort zum Frühlingsfest vom 17. bis 19. April 2020 ein.