Neuruppin Für den Bohle-Bowling-Clubs 91 endete am Wochenende die Sommerpause. Es geht für die Neuruppiner in die sechste Saison in der 2. Bundesliga. Mit dem dritten Platz im Vorjahr hatten die Fontanestädter in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands ihre erfolgreichste Saison hingelegt. Knapp dem Abstieg entkommen war dagegen der zweite Ruppiner Zweitliga-Vertreter, SV 90 Fehrbellin II.

Ein Blick auf die Tabelle lässt bei den Neuruppinern Freude aufkommen: Der BBC 91 Neuruppin grüßt vom ersten Tabellenplatz. Mit Aufsteiger SG Greifswald/Gützkow und dem Absteiger aus der 1. Bundesliga KV Hansa Stralsund gaben zwei Mecklenburger Mannschaften ihre Visitenkarten ab. Die Neuruppiner spielten souverän ihre Heimstärke aus und landeten zwei 3:0-Siege. Auch Fehrbellin II kam verlustpunktfrei aus seiner ersten Runde.

Ein wenig freundlicher hatte es sich der amtierende Landesmeister aus Mecklenburg/Vorpommern schon vorgestellt bei seinem ersten Zweitligaspiel. Doch die Gastgeber ließen nichts anbrennen und hatten die Gäste von Beginn an im Griff. Bereits während des 30-minütigen Einspielens stellten die Gäste fest, dass die Neuruppiner Anlage sehr anspruchsvoll ist. Nach drei Durchgängen gab es für den Aufsteiger die Höchststrafe. Davon wird gesprochen, wenn der beste Gästekegler wenig erfolgreich war als der schlechteste Heimakteur.

Thomas Gabrysch und Nico Heinzgen spielten jeweils 917 Holz und ließen die Greifswald/Gützkower 68 Zähler hinter sich. Hier war zu Beginn mit Stephan Wolfgram mit 892 der Erfolgreichste des Tages auf der Bahn. In Runde zwei fiel der Tagesbestwert. Mit 940 zu Fall gebrachten Kegeln spielte Axel Fischer 100 Plus. Sein Teamkamerad Thomas Protz stand ihm mit 922 nicht viel nach. Der letzte Block war nur noch Formsache. Axel Wolter und Jens Zilm wollten mindestens die 900er-Marke knacken, was beiden auch souverän gelang. Axel Wolter ließ 913 und Jens Zilm 911 Kegel auf die Seite fallen. Das zweitbeste Gästeresultat ging am Ende an Rainer Malz mit 880 Holz.

Seit dem 15. Januar 2017 sind die Neuruppiner auf ihrer Anlage unbesiegt. Am Wochenende kamen die Siege Nummer 28 und 29 hinzu. Der Absteiger aus der 1. Bundesliga zeigte gleich zu Beginn, dass er aus anderem Holz geschnitzt ist als die Mecklenburger am Vortag. Andreas Kamman knackte mit 902 Hölzern die begehrte 900er-Marke. Auf Seiten des BBC musste sich Thomas Gabrysch mit 904 strecken, um ihn zu toppen. Nico Heinzgen übertrumpfte sein Ergebnis vom Vortag um zehn und landete bei stolzen 927 Zählern. Mit 61 Hölzern Vorsprung ging die Mittelachse ans Werk. Auf Thomas Protz und Axel Fischer war einmal mehr Verlass. Mit dem Tagesbestwert von 931 spielte Protz groß auf. Vor allen Dingen auf Bahn eins ging es zur Sache. Sechs Neunen in Folge und 246 Gesamtholz sprechen eine deutliche Sprache. Auch Axel Fischer überzeugte mit 927 Zählern. Der Stralsunder Christian Ziems egalisierte den Mannschaftsbestwert von 902. Der Tagessieg war den Neuruppinern kaum noch zu nehmen. Auch der Zusatzpunkt war sicher. Ziel im letzten Block war das Überbieten des Bestwertes der Gäste. Jens Zilm gelang dies im Schlussspurt mit 907 auf die Seite gelegten Kegeln. Axel Wolter quälte sich über alle vier Bahnen. Am Ende standen 878 Holz im Wettkampfprotokoll.

Mit Kapitän Norbert Krämer (Urlaub) und Marco Koch (Verletzung) fehlten zwei Stammspieler. Nach Runde eins lagen die Hausherren mit 14 Holz in Führung. Den Löwenanteil steuerte Andreas Schubert bei, der mit 872 bester Holzsammler wurde. Partner Günther Speer (847) konnte nicht an seine Trainingsergebnisse anknüpfen. Auf Gästeseite begannen Tobias Oergel und Andreas Kammann mit 849 und 856 Holz. Nach Runde zwei trennten beide Clubs 24 Hölzer. Ralf Friedrich und Jürgen Rothe erspielten im Mittelblock 858 und 857 Holz, damit lagen sie zwar unter dem besten Gästeergebnis von Joachim Rasch (868), aber knapp vor dem besten Gästeergebnis von Runde eins. Hansa-Spieler Christian Ziems beendete die 120 Würfe mit mageren 837 Hölzer. Im Schlussblock ließen Michael Nußbaum und Tim Ladenthin für die Hausherren nichts mehr anbrennen und bewiesen Nervenstärke. 869 und 865 Holz reichten für den Dreier, obwohl Manfred Dill mit 867 Holz nur zwei zum Punktgewinn fehlten. Die 843 Holz von Gästespieler Paule Meller hatten nur noch statistischen Wert.

Erstmals gab der Liganeuling in der Rhinstadt seine Visitenkarte ab. Das Heimteam wollte den zweiten Dreier einfahren. Dieses Vorhaben gelang sehr souverän. Die Startachse Günther Speer (859) und Andreas Schubert (875) sorgte für eine 19- Holz-Führung. Auf Gästeseite kamen Stephan Wolfgram und Mathias Pagels auf 862 und 853 Holz. Im Mittelblock zeigten Ralf Friedrich und Tim Ladenthin, wer Herr im Hause ist. Mit 878 und 884 Holz erkämpften sie das drittbeste Tagesergebnis beziehungsweise Höchstholz. Damit war das Spiel gelaufen. 109 Holz trennten beide Teams, da das Gäste-Duo nur auf 839 beziehungsweise 833 Holz kam. Er letzte Durchgang war nur noch Formsache. Michael Nußbaum erkämpfte mit 881 Holz noch einmal ein sehr gutes Ergebnis. Partner Bernd Graf, am Vortag noch als Schiedsrichter im Einsatz, ließ 851 Holz fallen. Die Mecklenburger Rainer Malz und Thomas Holtz beendeten das Spiel mit 863 und 819 Holz.