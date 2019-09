Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Mit einer symbolischen Grundsteinlegung hat der Bau von drei Mietshäusern im Zentrum von Bergfelde begonnen. "Die 54 Wohnungen sind verkehrstechnisch optimal erschlossen: Der S-Bahnhof ist 200 Meter entfernt, und nebenan verläuft die B 96 a", erläutert Jan Kretzschmar, Geschäftsführer der KW-Development, die Lage in einer Pressemitteilung. Er kalkuliert 18 Monate für die Bauphase. "Wir haben das Grundstück im August 2017 erworben und gleich nach Festsetzung des Bebauungsplans den Bauantrag gestellt. Schon damals, dreieinhalb Jahre vor Fertigstellung, kamen die ersten Mietinteressenten auf uns zu", erinnert sich Jana Wulf, Projektmanagerin der KW-Development.

Vermietung ab Sommer

Der Startschuss für die Vermietung der überwiegend 2,5- und 3-Zimmer-Wohnungen erfolgt ungefähr ein halbes Jahr vor Fertigstellung. Interessenten können ab Mitte 2020 eine Wohnung reservieren. Auf dem 5 219 Quadratmeter großen Grundstück entstehen 54 Mietwohnungen mit insgesamt 4 123 Quadratmetern Wohnfläche. Die viergeschossigen Häuser haben Staffelgeschosse mit Dachterrassen, während den Bewohnern in den Etagenwohnungen Balkone und in den Erdgeschosswohnungen Terrassen zur Verfügung stehen. 43 Parkplätze und 138 Radstellplätze sind dann vorhanden. Beheizt werden die Häuser über ein Blockheizkraftwerk. Im Gemeinschaftsgarten wird zudem ein Kinderspielplatz angelegt. "Damit die S-Bahn zwar nah ist, die Bewohner aber nicht stört, errichten wir eine Lärmschutzwand an den Gleisen.", führt Jana Wulf aus. Die ersten Bewohner sollen im Winter 2020/21 einziehen.

Supermarkt in Planung

Die KW-Development plant weitere Investitionen in Bergfelde. Auf einem gegenüberliegenden Baufeld an der Mittelstraße ist der Bau von vier Stadtvillen und drei Mehrfamilienhäusern sowie die Errichtung eines Supermarkts geplant. Welcher Vollsortimenter dort eröffnet, ist derzeit noch offen.