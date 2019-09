Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Wenig deutet am Montagmittag daraufhin, dass am Oranienburger Bahnhof gerade eine Ära zu Ende geht. Kaum jemand nimmt Notiz davon, als Mike Krett-Chmielewski von der Falkenseer Firma "Weber Transporte" um 11.45 Uhr den Service-Automaten der Postbank aus dem altehrwürdigen Gebäude schiebt. "Der kommt auf den Schrott", sagt er emotionslos. Später wird er noch den Geld-automaten holen, den Techniker im Vorraum der Bank gerade auseinander bauen.

Ansonsten herrscht hier der übliche Verkehr. Noch kurz bevor die traditionsreiche Post nach 92 Jahren für immer ihre Pforten am Oranienburger Bahnhof schließt, huschen Menschen mit Paketen rein. Als die letzten kurz vor 12 Uhr den Laden verlassen, stehen ein paar Mitarbeiterinnen am Tresen und überlegen, was sie auf die Frage antworten sollen, was sie in so einem Moment fühlen. Immerhin sind sie Protagonisten eines historischen Augenblicks. Generationen von Oranienburger kennen den Bahnhof ohne Post überhaupt nicht. Noch bevor jemand antworten kann, meldet sich ein Mann im Anzug zu Wort: "Wir dürfen keine Auskünfte geben. Bitte wenden Sie sich für Fragen an die Pressestelle." Kurz darauf wird die Post abgeschlossen.

Als vor zweieinhalb Jahren in Zehlendorf der letzte Sendemast gesprengt wurde, kamen die Veteranen des Funkamtes, um in Erinnerungen zu schwelgen. Zur Oranienburger Bahnhofspost kommt am Montag niemand, um Abschied zu nehmen. Mit Ausnahme von Ingrid Schulze, die eigentlich auch nur gekommen ist, um ihre Probleme beim Online-Banking lösen zu lassen. 40 Jahre hat sie hier gearbeitet. Nach der Wende war die Oranienburgerin eine Zeit lang sogar Chefin in dem Gebäude, in dem einst auch Fernmeldetechniker eine ganze Etage bevölkerten und die Post im Hof sogar eine eigene Werkstatt für die Zustellfahrzeuge unterhielt.

Sie zeigt auf die Skulpturen in der Fassade, die eilige Passanten oft nicht wahrnehmen. Sie zeigen einen Postboten, eine Telefonistin, einen Postillon (Führer der Postkutsche) und einen Telegrafisten. "Wenn ich früher Kinder durchs Haus geführt habe, dann haben wir uns immer die Skulpturen hier draußen angesehen, weil man mit ihnen gut erklären konnte, was wir hier machen." Es seien schöne Jahre hier gewesen, sagt Ingrid Schulze. Und ihr blute schon das Herz, dass die Geschichte der Post am Oranienburger Bahnhof nun vorbei gehe. "Ich finde es schrecklich, dass das Haus verkauft wurde. Aber offenbar regiert Geld die Welt."

Gekauft hat das Gebäude der Berliner Immobilienunternehmer Lothar Stenzel schon vor einigen Jahren. Anfangs dachte er über eine zentral gelegene Seniorenresidenz am Bahnhof nach, später über ein Hotel. Die Hotelpläne sind vom Tisch.

Aktuell verfolgt Stenzel, der nach der erfolgreichen Sanierung des früheren jüdischen Genesungsheimes in Lehnitz einen guten Ruf in der Stadt genießt, über ein Coworking Space nach. Er will Freiberuflern und kleinen Unternehmen ohne eigenen Firmensitz im Postgebäude Büroarbeitsplätze zur Verfügung stellen. "Die Gespräche darüber laufen", sagt Stenzel am Montag. Er verhandelt mit Wirtschaftsförderern über ein gemeinsames Projekt. Schnell wird es aber nicht gehen. Die Post ist zwar ausgezogen, bleibt aber weiterhin Mieterin. "Der Vertrag läuft bis 2021", so Stenzel. Auch wenn es keine Dienstleistungen mehr gibt, wird das Haus zum Umladen der Pakete für die Zusteller genutzt.

Post- und Postbank werden ab Mittwoch dieser Woche in der Bernauer Straße 53 ihre Dienstleistungen anbieten. Ein guter Standort, findet auch Ingrid Schulze. Ebenso eine ältere Frau, die am Montag kurz nach 12 Uhr die erste ist, die es nicht mehr rechtzeitig in die nun geschlossene Filiale geschafft hat. "Es ist aber ärgerlich, dass die neue Postbankfiliale erst am Mittwoch öffnet. Ich wollte dringend ein paar Bankgeschäfte erledigen." Man hat ihr gesagt, dass sie Bargeld bei der Commerzbank erhalte. Dass die Post beim Umzug Zeit verstreichen lasse, kann man ihr aber nicht vorwerfen.

Gleich nach dem mittäglichen Ladenschluss beginnen die Möbelpacker, den Lkw zu beladen. Zeit für Emotionen bleibt nicht.