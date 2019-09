Andrea Koppe

Gartz Nach zwei unglücklichen Auswärtsniederlagen hat Blau-Weiß Gartz beim 4:1 gegen Eintracht Bötzow seine ersten Landesklasse-Saisonpunkte verbucht.

Es ging zunächst hin und her, nach knapp einer Viertelstunde schlug es erstmals ein: Eric Duckert passte auf den mitlaufenden Mateusz Krol, der Nico Wendlandt im Strafraum gut postiert fand – 1:0 (13.). Zwei große Chancen zur Resultatserhöhung ließ Blau-Weiß liegen, die Gäste blieben gefährlich. Gordon Drägers Freistoß wehrte Marco Mecklenburg nach vorn ab, Drägers Nachschuss strich eng über die Latte (30.). In den ersten Minuten des zweiten Abschnitts ließen individuelle Gartzer Fehler den Gast besser ins Spiel finden. Möglichkeiten für die Eintracht blockte die gut stehende Abwehr aber ab.

Wendlandt verschießt Elfmeter

Danach wurden die Platzherren wieder stärker. Duckert setzte seinen Schuss knapp neben den Pfosten. Nach einem Abwehrfehler der Gäste verpasste Sascha Spann den Torerfolg. Lukasz Jasiak traf nur das Außennetz. Nach einem Einwurf kam der Ball gefährlich in den Strafraum, gleich mehrere Oderstädter versuchten ihn ins Tor zu befördern. Am Ende "tanzte" das Leder auf dem Querbalken. Dann betätigte sich Bötzows Kapitän Nico Neuber als Torwart – Rote Karte und Strafstoß, bei dem Wendlandt aber an Torwart Schulz scheiterte. Die Bestrafung folgte auf dem Fuß: Beim Konter ließ Nico Schmidt gleich drei Gegenspieler stehen und erzielte das 1:1 (75.).

Fast im Gegenangriff gelang den Gartzern aber beinahe gleich die erneute Führung: Nach prima Querpass von Wendlandt auf Jasiak verzog dieser den Schuss knapp neben das Gehäuse. Die Blau-Weißen vergaben noch weitere Chancen. Dann aber flankte Jacub Mielnik, für Krol inzwischen ins Spiel gekommen, sauber und genau auf den Kopf von Jasiak, der das prima machte und zum 2:1 traf. Im Gegenzug jubelten dann erneut die Gäste – das Tor wurde abseitsbedingt jedoch nicht anerkannt. Wenig später nahm Mielnik einen Einwurf gut an, ließ zwei Abwehrspieler stehen und passte zu Andreas Achterberg. Der fackelte nicht lange – 3:1 (86.). Im Anschluss fingen die Blau-Weißen einen Freistoß der Gäste ab, diesmal blieb Schulz Sieger gegen Achterberg.

Nach einer Attacke gegen Torwart Mecklenburg sah Bötzows Niklas Schulz die "Ampelkarte" und auf der Gegenseite nutzte Wendlandt den nun vorhandenen Platz zur endgültigen 4:1-Entscheidung (90.+2).