Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Eine echte Premiere hat es am Montag am Bauernmarkt der Agrargenossenschaft Neuzelle gegeben. Zwei Tage nach dem großen Erntefest waren dort schon wieder Stände aufgebaut. Diesmal drehte sich dabei alles ums Handwerk. Erstmals hatte die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg zu einer Lehrberufeschau in Neuzelle eingeladen.

"In den Randgebieten gibt es so etwas viel zu selten", erklärt Franziska Schulz-Hellwig von der Pressestelle der Handwerkskammer. Und bei den großen Messen würden lokale Handwerksbetriebe neben den größeren und großen Unternehmen wie ArcelorMittal, Unitechnik und der Sparkasse schnell untergehen. Aus diesem Grund gab es nun die Initiative in Neuzelle. Schwer sei es nicht gewesen, die lokalen Unternehmen zu überzeugen, versichert Franziska Schulz-Hellwig.

Ausbildungsplätze in der Region

"Ich finde das ganz klasse, dass das hier organisiert wurde", betont Andy Rosengart aus Diehlo. Der Bezirksschornsteinfegermeister und Berufsbildungswart der Innung ist mit einem Kollegen vor Ort. Sein Stand hat die Nummer 11. Immer wieder kommen Schüler vorbei und erkundigen sich, welche Fähigkeiten sie für den Beruf des Schornsteinfegers brauchen, ob dieser auch für Frauen geeignet ist. Genau wie bei Hamann Elektromontage. "Man sieht aber schnell, wer sich wirklich für den Beruf interessiert", erklärt Christina Hamann. Manche würden nur stoisch die Punkte abfragen, die auf ihren Arbeitsblättern stehen, andere schauen sich die vorbereiteten Installationen schon etwas genauer an. Dass es diese Schüler aber gibt, ist ja auch ein gutes Zeichen, denn wie sagt Christina Hamann: "Das Handwerk hat es schwer heutzutage."

Dabei ist die Vielfalt der Berufe da, das zeigt auch die Lehrberufeschau am Montag. 13 verschiedene Gewerke präsentieren sich an insgesamt 15 Ständen. Von A wie Agrargenossenschaft und Autohaus Noack über K wie Kaufmann Erd- und Tiefbau und die Klosterbrauerei bis W wie Wolfgang Müller Bauservice. Es gibt sie, die Möglichkeiten in der Region. Doch längst nicht alle Schüler und Eltern kennen sie.

Speziell die Neuzeller Oberschule und das Gymnasium im Stift Neuzelle hat Franziska Schulz-Hellwig diesmal angeschrieben. Die achten bis zehnten Klassenstufen kommen an diesem Tag vorbei, etwa 230.Schüler seien das. Und wenn nur ein paar davon das Handwerk für sich entdecken, ist schon viel gewonnen. Damit dies passieren kann, sollen die Jugendlichen aber nicht nur theoretisch etwas über die Berufe lernen, sondern auch praktisch. Anschauungsmaterial haben alle mitgebracht, bei vielen kann aber auch wirklich etwas ausprobiert werden: Schweißen, Hämmern, Autoräder festzurren. Nicht alle wollen das, aber bei etlichen siegt die Neugierde. "Ich möchte schon, dass das hier zu einer Tradition wird", betont Franziska Schulz-Hellwig und sorgt sofort wieder dafür, dass die Schüler sich auf dem Gelände nicht ablenken lassen.