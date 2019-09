Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Für die geplanten Sanierungsarbeiten am Bahnhof in Seelow sind die ersten Submissionen erfolgt. Angebote sind eingegangen, vergeben wird – wie in öffentlicher Hand üblich – an den günstigsten Anbieter. Darüber berichtete Bauamtsleiter Jörg Krüger jüngst im Bauausschuss.

Derzeit werde die Vergabeempfehlung vorbereitet, berichtete der Fachmann zum Thema Bauen aus der Stadtverwaltung. Wie bei anderen mit Fördermitteln realisierten Investitionsvorhaben zeige sich auch bei den geplanten Sanierungsarbeiten am Bahnhof in Seelow ein Finanz-Problem. "Der Antrag wurde vor mehr als zwei Jahren gestellt", erklärte Krüger. "Dazu gehörte eine genehmigungsreife Planung, denen die aktuellen Baupreise zugrunde lagen."

Baupreise deutlich gestiegen

Die Baupreise hätten sich in den letzten beiden Jahren allerdings deutlich verändert, so Krüger. Diese Steigerungen würden vom Fördermittelgeber jedoch nicht berücksichtigt. Gezahlt werde nur der deutliche niedere Preis aus damaligen Zeiten für das Vorhaben. Man müsse jetzt sehen, wie Details in der Maßnahme technologisch verändert werden können, um beim Bauvorhaben im Kostenrahmen zu bleiben. Gegebenenfalls würde sich der Anteil der Stadt für die Sanierung des Bahnhofs deutlich erhöhen. Man werde den Bauausschuss diesbezüglich weiter auf dem Laufenden halten, versicherte der Bauamtsleiter Jörg Krüger.