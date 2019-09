MOZ

Beeskow (MOZ) Am Samstag findet in wieder der große Flohmarkt im Spreepark statt. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr wird wie bei den Veranstaltungen in den Vorjahren eine große Auswahl an guterhaltener Herbst- und Winterkleidung für Kinder und Jugendliche von Größe 50 bis 176, Schuhe, Spielzeug, Bücher und allerlei Nützliches für den Kinderalltag angeboten.

Wie immer werden alle Artikel vorher von den Verkäufern abgegeben und von den Veranstaltern nach Größe und Art sortiert. Schwangere, die einen Mutterpass haben, bekommen schon um 8 Uhr Einlass.