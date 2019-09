Netz-Ausbau: Der Abwasserkanal in der Danewitzer Straße in Rüdnitz wird für rund 90 000 Euro erweitert. © Foto: Wolfgang Rakitin

Umwege für Fußgänger: An der Rüdnitzer Chaussee in Bernau laufen die Arbeiten noch bis Ende November. Hier wird die Trinkwasserleitung ausgewechselt. © Foto: Wolfgang Rakitin

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Mehr als ein Dutzend der derzeitigen Baustellen in Bernau, Biesenthal, Rüdnitz und Danewitz gehen auf Aufträge des Wasser- und Abwasserverbands "Panke/Finow" (WAV) zurück. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Erweiterungen des Rohrnetzes. Die Investitionen insgesamt werden mit deutlich über vier Millionen Euro angesetzt.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Bautätigkeit in der zweiten Jahreshälfte ansteigt. Da nach der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes die Planungen für die beschlossenen Vorhaben in den ersten Monaten eines Jahres erarbeitet werden, stehen die Bauausführungen oft erst nach dem Sommer an. Das ist auch beim WAV nicht anders.

Dennoch hat die Situation im Bereich des Verbandes durchaus auch ihren spezifischen Charakter. "Die vielen Investitionen des Verbandes sind natürlich der allgemeinen Bautätigkeit in diesem Bereich geschuldet", sagt Daniel Nicodem. Die Entstehung oder Erweiterung einzelnen Baugebiete schlägt dabei ebenso zu Buche wie die Verdichtung in bestehenden Wohnsiedlungen. Erschließungen stehen ebenso auf der Tagesordnung wie Erweiterungen.

Bei der teuersten Maßnahme unter den gegenwärtigen Bauvorhaben handelt es sich allerdings um eine Auswechslung beziehungsweise Umverlegung. Es betrifft die Abwasserdruckleitung zum Klärwerk Schönerlinde, die auch gemeinsam mit der Gemeinde Panketal genutzt wird. Die Arbeiten werden mit rund 1,4 Millonen Euro im ersten Abschnitt und knapp 830 000 Euro im zweiten Abschnitt veranschlagt. Als Bauzeit ist der Zeitraum vom 7. Oktober bis 28. Februar nächsten Jahres vorgesehen.

Einige Bauvorhaben, die seit Mai in Auftrag gegeben wurden, sind bereits in Arbeit oder sogar abgeschlossen. Dazu gehört die Erschließung des Biesenthaler Wegs in Ladeburg. Sowohl das Trink- als auch die Abwassernetz wurden erweitert. Dies gilt ebenfalls für die Trinkwasserversorgung in der Sonnenblumenstraße in Bernau.

Bauen im Umland

Bis zum Jahresende soll das Fassungsvermögen des Notauslassbeckens in Bernau-Waldfrieden auf knapp 10 000 Kubikmeter fast verdoppelt werden. Ein Überlaufbecken mit 3175 Kubik kommt hinzu. Da es sich um ein Becken für den Havariefall handelt, drang Waldfriedens Ortsvorsteher Jan Bernatzki in der Verbandsversammlung besonders auf die Dichtigkeit des Bauwerks.

In Bernau stehen mehrere Arbeiten auf dem Programm. Bis Ende November läuft noch die Netzerweiterung beim Trinkwasser an der Rüdnitzer Chaussee in Bernau. Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Oranienburger Straße/Fichtestraße ist die Netzerweiterung beim Abwasser und Trinkwasser bis Ende November terminiert. Die Erhöhung des Fassungsvermögens des Regenwasserkanals in der Oranienburger Straße soll bis Mitte Oktober dauern. Von Anfang September bis Ende April wird der Ausbau der Trinkwasserleitung im Promenadengraben in Bernau veranschlagt. Die Rohrnetzauswechslung im Trinkwasser in Schönow in der Schönerlinder, Fischer- und Liepnitzstraße ist bis Ende des Jahres vorgesehen.

Nicht nur am unmittelbaren Berliner Rand wird gebaut. Im Waldwinkel in Biesenthal steht die Rohrnetzerweiterung für Trink- und Abwasser bis Ende November an. Der sechste Bauabschnitt der Abwassererschließung in Melchow (Am Ring Ost) soll im März abgeschlossen werden.

Spätestens Ende September soll die Trinkwassererweiterung im Danewitzer Birkenweg fertig sein. Auch der Ausbau des Abwasserkanals in der Danewitzer Straße in Rüdnitz gehört zu dem Katalog an Baumaßnahmen.