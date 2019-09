MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten der gemeinsamen Fahndungsgruppe Frankfurt (Oder) stoppten am Samstagabend einen Mercedes Sprinter in der Slubicer Straße. Als der Transporter zum Halt kam, sprang der Fahrer heraus und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten ihn jedoch einholen. Am Wagen fanden sie Beschädigungen, die auf einen Autodiebstahl hindeuteten. Eine Überprüfung der Kennzeichen bestätigte den Verdacht. Das Auto war kurz zuvor in der Stadt gestohlen worden. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest.