Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Kaffee ist nicht das entscheidende Argument, sich im Coworking-Raum der Stic-Wirtschaftsfördergesellschaft im modernen TP-6-Gebäude einzumieten, aber er ist ein sehr wohlschmeckendes. Wichtiger wird den meisten Selbstständigen und Freiberuflern das schnelle Internet sein. Über WLAN kommen sie ans Glasfasernetz mit 1 Gb/s Datenübertragungsrate. "Wer große Datenmengen hoch- und herunterladen muss, also mit Grafiken und anderen großen Darstellungen im Internet arbeitet, ist bei uns genau richtig", sagt Claudia Rosenstengel, die gemeinsam mit Constanze Schütt Ansprechpartner für den Coworking Space ist.

Sechs Arbeitsplätze mit allen notwendigen Anschlüssen stehen zur Verfügung. Wer sein Notebook einen halben Tag anstecken will, um als Jungunternehmer seine überschaubare Büroarbeit zu erledigen, zahlt zehn Euro. Für 15 Euro ist man den ganzen Tag, und das heißt unter Umständen auch 24 Stunden, willkommen. 120 Euro, und der Arbeitsplatz steht einen ganzen Monat rund um die Uhr zur Verfügung. Und ebenso inbegriffen der Kaffee.

Viel flankierender Service

Die Stic Wirtschaftsförderung bietet dazu ein ganzes Paket flankierende Dienstleistungen an: Postservice von der Biefmarke bis zum Paketversand und -annahme, Kopieren groß und klein in Schwarz-Weiß und Farbe, Drucken und Laminieren ebenso. Wer IT-Probleme hat, findet den Support auf dem Gelände. Für Rückfragen und Beratung stehen die beiden Mitarbeiterinnen des Förderprojekts Young Companies bereit. "Es ist ja gerade für solche jungen Gründer ein erheblicher Kostenfaktor, wenn sie keinen langfristigen Mietvertrag für ein Büro mit Kaution usw. abschließen müssen, sondern gleich hier ihre Buchführung oder ihr Website-Design bewerkstelligen können", sagt Constanze Schütt.

Stic-Geschäftsführer Andreas Jonas spricht mit dem neuen Miet-Arbeitsplatz-Angebot jene Pendler an, die vom täglichen S-Bahn-Stress die Nase voll haben: "Sie sollten ihren Arbeitgeber in Berlin einfach fragen, ob sie nicht wenigstens tageweise hier arbeiten können. In vielen Fällen spricht gar nichts dagegen." Arbeitgeber scheuen sich oft davor, ihre Leute im Homeoffice arbeiten zu lassen. Denn in diesem Fall wären sie verpflichtet, im "Home" des Arbeitnehmers für einen vorschriftsmäßigen Arbeitsplatz vom Schreibtisch bis zur Kabelverlegung zu sorgen, informiert Jonas. Würden sie aber einen Schreibtisch im Coworking Space mieten, seien sie auf der sicheren Seite.

Nebenbei bemerkt, herrsche bei der Arbeit von vier bis fünf Leuten im Coworking Space auch eine gewisse Arbeitsatmosphäre und soziale Kontrolle und weniger Ablenkung als bei der Arbeit zu Hause, fügt Arbeitgeber Andreas Jonas hinzu. Und wer möglicherweise als Freiberufler oder Außendienstler spontan nur etwas am Computer aufschreiben möchte, finde notfalls auch einen Laptop zum Ausleihen vor. Der nächstgelegene Coworking Space Richtung Osten ist in Letschin. Dort kommen Berliner Kreative hin, die ländliche Ruhe suchen.