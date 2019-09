Uwe Spranger

Hoppegarten (MOZ) Wahlsieger Sven Siebert musste am Montagmorgen erst einmal wieder normal zur Arbeit als Kämmerer in der Stadt Eberswalde. "Der Urlaub ist aufgebraucht", erklärte er. Den neuen Posten in Hoppegarten wird er ja erst zum Jahresbeginn 2020 antreten. Er werde in Eberswalde nicht ausscheiden, ehe der Haushalt 2020 beschlossen sei, machte er deutlich. Das sei er auch seinem Chef schuldig, bei dem er die letzten Jahre "eine gute Lehre gehabt" habe.

Die vergangenen Wochen seien sehr intensiv, spannend und konstruktiv gewesen, konstatierte der Birkensteiner, gerade die 14 Tage vor der Stichwahl. Sie hätten gezeigt, wie wichtig Bürgernähe und Vor-Ort-Austausch seien, erinnerte er an eine Vielzahl von Terminen an unterschiedlichsten Punkten. "Das hat den Unterschied gemacht", war Siebert überzeugt. Deshalb wolle er sein Format der "Bürgersteiggespräche" nach dem Amtsantritt beibehalten. Er sei ja sogar von Familien nach Hause eingeladen worden, wo dann mit Nachbarn und Freunden in Runden mit 15 bis 20 Personen über Hoppegarten diskutiert wurde. Ergänzend solle es Einwohnerversammlungen geben, um ein integriertes Ortsentwicklungskonzept auf die Beine zu stellen.

Am Sonntag hatte Siebert mit 67,5 Prozent der Stimmen den Sieg errungen. 4806 Hoppegartener hatten für ihn votiert, 2316 für Amtsinhaber Karsten Knobbe (Linke). In sämtlichen Stimmbezirken hatte Siebert deutlich die Nase vorn. Das beste Ergebnis fuhr der frühere CDU-Gemeindevertreter mit fast 80 Prozent im Ortsteil Münchehofe ein, vor der eigenen Haustür sprachen ihm 72,1 Prozent das Vertrauen aus. "Das hat mich auch für mein Team gefreut", sagte er. Ausschweifend gefeiert habe man aber nicht. Knobbe erreichte sein bestes Resultat mit 44,8 Prozent im Hönower Hort Schatztruhe. Die Wahlbeteiligung hatte bei 46,9 Prozent gelegen nach 62,8 Prozent im ersten Wahlgang. Sie war aber höher als zur Stichwahl 2011, als 31,2 Prozent erreicht wurden.

Der unterlegene Amtsinhaber hatte sich am Tag nach der Entscheidung erst einmal frei genommen, auch um seine Plakate und Banner einzusammeln. Der Wahlausgang sei ein Ausdruck für das allgemeine Stimmungsbild im Lande und wie Vertreter von Parteien angesehen werden, kommentierte Knobbe. Die Niederlage habe weniger mit seiner Person als vielmehr mit der derzeitigen generellen Ablehnung gegen Parteien zu tun. Insofern habe ihm auch die von CDU und Grünen auf den Plakaten bekundete Rückendeckung nicht viel genutzt.

Er habe alle die erreicht, die er erreichen konnte, das sei aber eben nur ein Teil der Wähler. "Wenn zwei Mitglieder von Parteien angetreten wären, wäre es sicher anders ausgegangen", glaubt er. Und zitierte seine Töchter: "Sie haben vorher gesagt, du kannst eigentlich nur gewinnen: entweder deine Wiederwahl oder deine Freiheit."

Letztere hat er dann ab Jahresbeginn 2020 wieder. Die Zulassung als Anwalt habe er noch und werde auch wieder als solcher arbeiten, kündigte Knobbe an.