Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree betreibt die Schließung der Förderschule "Regine Hildebrandt" in der Ahornallee. Er will die Einrichtung mit zwei Standorten – den in Erkner und einen im Fürstenwalder Tränkeweg – an einem Neubau zusammenfassen, in Fürstenwalde. Dagegen regt sich jetzt Protest betroffener Eltern vom Berliner Rand. Sie fürchten unzumutbare Schulwege und negative Folgen für das Leben ihrer Kinder.

Anja Reiff aus Eggersdorf bei Strausberg hätte ihren Sohn Aarthi, der jetzt in der Ahornallee in die dritte Klasse geht, von sich aus gar nicht nach Erkner gebracht. Der Junge sollte in Neuenhagen lernen. Doch die Schule am Amselsteg war voll. "Das Staatliche Schulamt hat uns Erkner zugewiesen", erklärt die Mutter. Jetzt sieht sie, wie andere Eltern aus Märkisch-Oderland, etwas auf ihr Kind zukommen, was sie schon gar nicht gewollt hat, einen Schulweg nach Fürstenwalde. Schon jetzt dauere die Tour nach Erkner eine Stunde, nach Fürstenwalde werde es noch mehr. Für Therapien, Freizeitbeschäftigungen oder anderes sei dann keine Zeit mehr.

Ganz ähnlich sieht das ihre Mitstreiterin Claudia Möricke aus Woltersdorf. Ihren 13-jährigen Sohn Felix, damit rechnet sie schon, werden die Entwicklungen nicht mehr betreffen. "Aber es ist mir ein Anliegen, dass die Schule in Erkner erhalten wird." Claudia Möricke verweist auf die gute Vernetzung mit Betrieben und anderen Einrichtungen in Erkner.

Tatsächlich sehen die Pläne der Beeskower Kreisverwaltung nicht vor, dass Kinder aus MOL in Erkner unterrichtet werden. Der nördliche Nachbarkreis von Oder-Spree bereitet den Neubau einer Förderschule in Neuenhagen vor. Thomas Berendt, Sprecher der Seelower Kreisverwaltung, verweist auf einen gerade laufenden Architektenwettbewerb. Die Kapazitäten sollen auch dem gestiegenen Bedarf angepasst werden.

Unter diesen Voraussetzungen, sagt Roland Pilz, Leiter des Beeskower Schulverwaltungsamts, könne man in Erkner nicht eine eigene Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eröffnen; dazu reichten die Kinderzahlen nicht. Die Schule, wie jetzt, mit zwei Standorten zu betreiben, sei bei einer Veränderung nicht erlaubt.

Es dauert noch Jahre

Wenn es nach Claudia Möricke ginge, könnte der Standort in Erkner auch saniert werden. Das hält Pilz für unmöglich. Er verweist auf Auflagen des Amts für Arbeitsschutz. Die Container, einst als Zwischenlösung installiert, seien jetzt eine Dauerlösung geworden. Pilz zeigt Verständnis für die Sorgen wegen der langen Fahrwege. Er hoffe aber, dass ein Neubau in Fürstenwalde und die mit ihm verbundenen besseren Möglichkeiten dieses Thema in den Hintergrund treten lassen.

Dabei ist klar, dass die Veränderungen noch Jahre brauchen werden. Denn für den geplanten Neubau in Fürstenwalde hat der Kreis noch keinen Standort, wie Pilz einräumt. Nach seiner Aussage ist das Gelände der Format gGmbH an der Lindenstraße nicht mehr Gegenstand der weiteren Betrachtungen. Vielmehr suche man jetzt in der Beeskower Chaussee. Der Betrieb in der Ahornallee und im Tränkeweg werde noch mehrere Jahre weitergehen müssen.