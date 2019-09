Jürgen Rammelt

Menz Nachdem bereits vor einem Jahr der Tag der Offenen Höfe in Menz ein Erfolg war, gab es am Sonnabend eine Neuauflage. Organisiert vom Dorfverein hatten mehrere Familien und Vereine, wie das Naturparkhaus und der Dorfverein selbst, ihre Höfe, Gärten und Häuser geöffnet.

Sowohl die Menzer, aber auch Gäste aus Nah und Fern, waren von 13 bis 17 Uhr willkommen. Sie waren aufgefordert, zu schauen, an den Kaffeetafeln Platz zu nehmen und mit den Gastgebern und untereinander ins Gespräch zu kommen.

Während im vorigen Jahr die Besucher von Hof zu Hof gewandert waren, hatten sich die Organisatoren diesmal gewünscht, dass die Gäste in der Tradition der aus den Weingegenden bekannten "Besen- und Straußwirtschaften" einfach Platz nehmen, um einen gemütlichen Nachmittag zu erleben. Doch die meisten Gäste und Besucher nutzten auch diesmal die Gelegenheit, um mal bei dem Einen oder dem Anderen vorbeizuschauen.

Getränke, Imbiss, Live-Musik

Am weitesten hatten es die Gäste, die bei Katrin und Paul Davis in Neuroofen Station machten. Das Grundstück mit den idyllisch gelegenen Ferienwohnungen liegt am Ende des wenige Kilometer von Menz entfernten Ortsteiles. Allerdings, wer es bis dorthin geschafft hatte, der wurde nicht enttäuscht. Es gab Apfelstrudel und Kürbissuppe, die mit Ingwer und Mandarinen verfeinert, ein besonderes Geschmackserlebnis bildete. Außerdem sorgte Paul Davis für Live-Musik.

Zu denen, die ihren Hof geöffnet hatten, gehörten auch Henri und Malte Giesing an der Neuruppiner Straße. Hier gab es neben Kaffee und anderen Getränken auch einen Flohmarkt. Und wer es französisch wollte, der konnte sich im Café Bric à Brac von Aurore und Jan mit französischen Leckereien verwöhnen lassen. In der Heimatschule, wo der Dorfverein sein Domizil hat, empfingen Reta Flütsch und Reimund Alheit die Besucher. Es gab nostalgischen Hausrat, wie eine Wäschemangel und alte Fotos zu bestaunen. Wer wollte, konnte sich einen Federweißer oder andere Getränke schmecken lassen, Kuchen oder Schmalzstullen probieren und kostenlos Lesestoff für die kommenden Herbstabende mit nach Hause nehmen.

Für ein besonderes Erlebnis hatten Renate Schulz und Klaus Bresemann in der Kirchstraße gesorgt: Bereits am Eingang zum Hof gab es eine Tafel aus Schiefer, auf der jeder Gast sich mit einem Kreidestrich registrieren sollte. Am Ende waren es 108 Striche, die für die gleiche Anzahl von Besuchern standen. Auf dem Hof und im Garten gab es jede Menge zu bestaunen. Da war zum Beispiel der hofeigene Lehmbackofen, in dem das Brot gebacken wurde, das am Nachmittag den Besuchern mundete. Aber auch Klaus Bresemanns Bastelraum, eine kleine Schmiede und diverse alte Werkzeuge fanden neben dem von Renate Schulz angebotenen Kuchen und anderen Köstlichkeiten das Interesse der Besucher.

Reimund Alheit und Klaus Bresemann zeigten sich mit der Resonanz sehr zufrieden. Für sie steht fest, dass es auch im kommenden Jahr einen Tag der offenen Höfe geben sollte. "Vielleicht machen dann noch mehr Menzer mit", meinte Alheit. Außerdem würde er es gut finden, wenn auch in Brandenburg gesetzlich Straußwirtschaften erlaubt werden.