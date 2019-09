Jürgen Kern

Angermünde Die 0:1-Heimniederlage des AFC gegen die "Füchse" (nach drei Unentschieden) ist noch überschattet durch die Verletzung des Torwart-Neuzugangs Sasa Bozickovic. Er hatte den Ball schon sicher, als ein Gästespieler rücksichtslos in ihn hineinrannte. Bis zum Eintreffen des Krankenwagens blieb der am Kopf verletzte Keeper auf dem Rasen liegen. Schiedsrichter Marius Pröchtel zeigte gegen Falkenthals Martin Ziegenhagen die Rote Karte (53.).

Das Match begann nach Stau-bedingt verzögerter Anreise mit 15 Minuten Verspätung. Die Platzherren konnten fast in Bestbesetzung auflaufen, wogegen die überraschend erfolgreich in die Saison gestarteten Füchse ohne ihren verletzten Offensivspieler Kevin Schindler antreten mussten. Wie erwartet bestimmte der AFC von Anfang an das Spiel. Rakoczys Freistoß blieb noch ohne Abnehmer (2.), Stefan Schmidt agierte zu zögerlich nach Tony Frankes Vorarbeit (10.). Lars Meyer und Lucas Wagner holten auch nur Eckbälle heraus. Möglichkeit um Möglichkeit folgten, aber kein Gastgeber-Treffer. Zudem musste der AFC bei schnellen Steilpässen der Gäste höllisch aufpassen: Hannes Theel schickte Kenny Ladewig – die Heim-Abwehr konnte klären (3.). Alexander Presch scheiterte nach Ecke an Bozickovic (8.). Das Remis zur Halbzeit schmeichelte dem Gast, war aber auch Beweis für Angermündes zu umständliches Spiel.

In Überzahl einfach zu ideenlos

Kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts hätte es erneut passieren können: Tobias Schuchert legte auf Wagner ab – wieder nur Ecke. Dann das erwähnte Foul und eine gut viertelstündige Unterbrechung. Es entwickelte sich nun gegen den Kontrahenten in Unterzahl ein Match auf ein Tor. Franke und Wagner besaßen beste Chancen. Aber bald bekamen die Füchse ihre zweite Luft. Robert Reimann drosch den Ball aus 30 Metern noch am Tor vorbei, dann unterlief Schuchert ein Fehlpass: Ladewig schnappte sich das Leder, konnte jedoch noch gebremst werden (68.). Falkenthal bekam jetzt das Spiel in den Griff!

Als dann plötzlich zwei Mann im AFC-Strafraum frei standen, wuchtete der eingewechselte Julian Weber den Ball unhaltbar für Kevin Oppelt ins Netz. Alles, was danach von Seiten der Heimelf kam, war nur Hilflosigkeit. Die Gäste brachten das 0:1 geschickt über die Zeit. Fassungslos war Coach Matthias Kandula: "Wir brauchen jetzt endlich mal einen Brustlöser, der die Mannschaft befreiter aufspielen lässt."