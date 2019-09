Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Die Eisenhüttenstädter Motorrad-Biathleten sind aus den abschließenden beiden Landesmeisterschafts-Läufen mit einem Titel und zwei zweiten Plätzen hervorgegangen. Bereits vor den beiden Läufen auf dem Diehloer Bergring hatte das Eisenhüttenstädter Seniorenteam (ab 35 Jahre) mit Mario Hille, Roger Begerow, Steffen Krüger und Bernd Wenzel geführt. Das Quartett – die Untersätze sind bei den Senioren offen ausgeschrieben – wird am Monatsende bei den deutschen Titelkämpfen in Ferch bei Genthin starten.

Ebenfalls dort dabei ist der achtjährige Ziltendorfer Carlo Krüger, der in Diehlo mit einem vierten Rang begann, dann im zweiten Lauf am Sonnabend den zweiten Platz herausholte und diesen Einlauf am Sonntag wiederholte. Damit ist er in der Klasse 4 (bis 65 Kubikzentimeter) Vizelandesmeister.

Noch nervös beim Schießen

In den Schießprüfungen hatte er sich von zwei Treffern auf drei und vier Treffer gesteigert. "Im Training trifft er auch alle fünf Scheiben. Das ist bei ihm noch der Wettkampf-Stress. Unsere älteren Fahrer sind da routinierter und treffen in der Regel alle fünf Scheiben", erklärt der Eisenhüttenstädter Organisationsleiter und Vorsitzende des organisierenden MV REW/EKO Stahl Lothar Knofe. Das 32 Millimeter große Ziel steht vier Meter entfernt. Während die Kinder bei einem Fehlschuss 30 Strafsekunden kassieren, sind es bei den Erwachsenen 60.

Freuen konnte sich Lothar Knofe über seinen Sohn Thomas, der in der offen ausgeschriebenen Klasse 7 am Sonntag mit nur acht Sekunden Rückstand auf den Zweiten den dritten Rang belegte. Da er nur diese beiden Läufe bestritt, war er in der Gesamtwertung abgeschlagen. Chancenreich waren Fabian Pump, Johannes Ullrich und Tobias Kreis in die Teamwertung der Klasse 6 (bis 250 Kubikzentimeter Viertakt) gestartet. Sie behaupteten den zweiten Rang. Drei Punkte indes fehlten Mario Hille in der Seniorenklasse zu Bronze, als Achter und Vierter waren die Rennen auf seinem Heimkurs für ihn durchwachsen verlaufen.

Mit den Starterzahlen von 70 am Sonnabend und 64 am Sonntag war Lothar Knofe im Hinblick auf die Teilnehmerzahlen in den vorangegangenen Landesmeisterschaftsläufen zufrieden. Hingegen hatte sich das Interesse der Zuschauer mit 80 auf beide Tage verteilt in Grenzen gehalten.