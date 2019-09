Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Fußball-Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat sein Punktspiel bei Frankonia Wernsdorf 1:4 (0:2) verloren. Die Gastgeber mit den ehemaligen Schöneicher Oberliga-Spielern Roland Richter und Gordan Griebsch hatten die besseren Individualisten. Beide erzielten jeweils zwei Tore. Damit führt Richter mit acht Treffern die Torjägerliste an.

"Bei uns hat ein bisschen die Anspannung gefehlt. Wir wollten Richter und Griebsch aus dem Spiel nehmen und hatten deshalb auf Dreierkette umgestellt. Doch dann dürfen uns solche Fehler wie in diesem Spiel nicht passieren. Uns fehlt es nach den Abgängen an Durchschlagskraft", resümiert Dynamo-Trainer Dietmar Brauer, der dieses Mal allein an der Linie stand. Sein Partner Dirk Liedtke war beruflich verhindert.

Gäste haben den Fisch am Haken

Bereits beim 1:0 durch Griebsch nach einer halben Stunde haderte Brauer. "Nach einer Flanke von Außen haben sich Grummt und Toni gegenseitig behindert. Beim 2:0 haut Oliver über den Ball." Freuen konte sich Brauer nach einer Stunde, als Oliver Weniger per Kopf nach Vorbereitung von Christian Grätz auf halblinks zum 1:2 traf. "Danach hatten wir sie für 25 Minuten am Haken und hätten ausgleichen können. Doch beim 3:1 nach einem eigentlich verunglückten Abschlag haben wir erneut gepennt. Damit war der Drops gelutscht", so Brauer.

Dynamo: Sebastian Grummt – Dimitrij Altengof, Toni Seelig, Konstantin Klippenstein – Oliver Weniger, Falk Busch, Benjamin Bartz (64. Nico Urbansky), Eddi Hantelmann – Christian Grätz (86. Najibullah Ahmadi), – Daniel Friedrich – Jan Kretschmann (86. Dietrich Lichtner)

Tore: 1:0 Griebsch (30.), 2:0 Richter (37.), 2:1 Weniger (59.), 3:1 Griebsch (63.), 4:1 Richter (90.) – Schiedsrichter: Stephan Zimmer (Klein-Loitz) – Zuschauer: 70