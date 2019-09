Wilfried Hohmann

Die 1 Männermannschaft der HSG Schlaubetal-Odervorland hat ihr Verbandsliga-Spiel beim Märkischen BSV Belzig mit 31:27 (16:14) gewonnen. Die Gäste mussten neben den Langzeitverletzten Friedrich Hanschel und Matthias Stalla auch auf Abwehrstratege Bernt Kratkey verzichten, der nach seinem Außenbandanriss im Spiel vor einer Woche länger ausfallen wird. Dazu verabschiedete sich Normen Ermling völlig unerwartet aus dem Verein, womit gleich vier Stammspieler ausfielen.

Angesichts dieser angespannten Personalsituation erklärten sich Hendryck Kotzan und Benedict Mendyk aus der 2. Mannschaft bereit, in der Ersten auszuhelfen. Dazu ging auch noch Marc Eschenbach mit einer Schulterverletzung in dieses Spiel.

Dennoch diktierten die Schlaubetaler von Beginn an das Spiel. Den Gastgebern gelang lediglich beim 1:0 und 2:1 eine Führung. Nach dem Ausgleich zum 2:2 setzten sich die Müllroser auf drei Tore zum 5:2 und 6:3 ab. Allerdings versäumten es die Gäste, diese Führung auszubauen. Stattdessen ließen sie zwei gute Möglichkeiten ungenutzt, was den Gastgebern drei Treffer in Folge zum 6:6 ermöglichte.

In der Folge setzte sich die HSG beim 6:10, 8:12 und 11:15 auf jeweils vier Tore ab. Eine Vorentscheidung war das nicht. Denn die Müllroser gingen mit ihren Chancen leichtfertig um und gestatteten den Belzigern einfache Treffer, indem man in der Deckung viel zu weit vom Gegner wegblieb. Das kritisierten die HSG-Trainer Robert Kaberidis und Chris Junghanns in der Halbzeitpause. Auch bei der Chancenverwertung wollten sie mehr Konzentration sehen.

Diese Ansprache schien jedoch nicht angekommen zu sein. Beim Stand von 19:16 gelang der HSG bei zwei eigenen Angriffen kein Treffer. Stattdessen ließ sie drei Tore zu, so dass es 19:19 stand. Jetzt witterten die BSV-Fans Morgenluft. Das schien der Weckruf für die HSG zu sein. Jetzt zog sie das Tempo an, agierte in der Deckung mit der nötigen Aggressivität und Konzentration und erzielte prompt fünf Tore am Stück zum 24:19.

Widerstand gebrochen

Damit war die Gegenwehr der Gastgeber praktisch gebrochen. HSG-Trainer Robert Kaberidis: "Das Beste ist das Ergebnis sowie die gute Leistung unserer Torhüter Lars Möbus und Sven Adamzent. Ansonsten hatten wir eine viel zu hohe Anzahl an Fehlwürfen und gestatteten dem Gegner zu viele einfache Tore. Das war aus meiner Sicht unnötig und wir haben den Gegner in einigen Phasen durch eigene Fehler selbst wieder aufgebaut."

HSG: Lars Möbus, Sven Adamzent (beide im Tor), Mateusz Krzyzanowski 12/3, Paskal Korau 3, Marcel Jüterbock 1, Robert Kaberidis, Eric Zimmermann 3, Marc Eschenbach 6, Hendryck Kotzan, Daniel Heine 5, David Krüger 2, Benedict Mendyk

7-Meter: BSV 7/5, HSG 4/3 – 2 min: BSV 2, HSG 2