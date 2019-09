Roland Becker

Velten (MOZ) Der Abwasserpreis in Velten soll zum 1. Januar deutlich sinken. Günter Fredrich der den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Velten leitet, hat der Stadtverwaltung vorgeschlagen, den Preis für einen Kubikmeter Abwasser von derzeit 2,12 Euro auf 1,91 Euro zu senken. Fredrich, der zugleich Geschäftsführer der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) ist, muss für den Eigenbetrieb alle zwei Jahre eine neue Gebührenkalkulation vorlegen. Ist durch das Entsorgen des Schmutzwassers ein finanzieller Überschuss entstanden, muss er diesen an die Kunden weitergeben.

Im für die Festlegung des neuen Preises ausschlaggebenden Zeitraum 2016/17 hat der Eigenbetrieb ein Plus von knapp 302 000 Euro erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird mit der Neukalkulation nun an die Veltener weitergegeben. Fredrich weiß auch, woher diese enorme Mehreinnahme stammt: "Wir hatten eine deutlich höhere Einleitungsmenge. Und die kam vor allem aus den Bereichen Gewerbe und Industrie." Mehr Abwasser zu entsorgen, bedeutet auch, dass die Anlagen dafür besser ausgelastet sind. Und das senke, so Fredrich, den Preis.

Wenn Veltens Abgeordnete spätestens während der Sitzung des Stadtparlaments am 7. November dem neuen Preis zustimmen, tritt er am 1. Januar 2020 für zwei Jahre in Kraft.

Der Preis fürs Trinkwasser bleibt mit 1,50 Euro pro Kubikmeter stabil. Da die OWA hier in Eigenverantwortung und nicht unter Aufsicht der Stadt agiert, kann sie den Trinkwasserpreis selbst festlegen. Laut Fredrich sei dieser in Velten seit 1999 stabil. Werden hier Überschüsse erwirtschaftet, so könnten diese dazu genutzt werden, für Investitionen weniger Kredite aufzunehmen. Indirekt komme dies den Kunden ebenfalls zugute, so Fredrich. Da dadurch die Kreditlast kleiner sei, müssten diese Kosten nicht auf die Verbraucher umgelegt werden.

Derzeit investiert die OWA 2,4 Millionen Euro in eine neue Wasseraufbereitungsanlage des Hennigsdorfer Wasserwerks. In Velten müssen demnächst die Wasserrohre in der Luxemburgstraße (zwischen Schranke und Marwitzer Kreisel) ausgetauscht werden. Da der Landesbetrieb Straßenwesen noch nicht weiß, wann die Straße saniert wird, ist noch unklar, wann die Rohre ausgetauscht werden können.