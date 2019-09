Stolz: Katharina Slanina (Die Linke) unterlag knapp. Sie bedankt sich am Wahlabend in Lichterfelde bei ihren Unterstützern. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Am Ende gut lachen: Wilhelm Westerkamp (Mitte) gewinnt die Wahl zum Bürgermeister in der Gemeinde Schorfheide. Noch-Amtsinhaber Uwe Schoknecht (l.) gratuliert ihm am Wahlabend als Erster. © Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Gerade mal 29 Bürger gaben am Sonntag den Ausschlag: Wilhelm Westerkamp (57), Kandidat des Bündnis Schorfheide, wurde mit hauchdünnen Mehrheit für die kommenden acht Jahre zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide gewählt. Dass es so knapp wird, hatte am Ende sicher niemand gedacht:

"Es war ein harter Kampf", so Wilhelm Westerkamp. Viele Bürger seien bei der Stichwahl nicht mehr motiviert gewesen wählen zu gehen, so seine Einschätzung. Die knapp unterlegene Katharina Slanina war überrascht vom guten Abschneiden und ist stolz auf das gute Ergebnis: "Ich werde daran anknüpfen. Die Oppositionsarbeit fängt jetzt erst richtig an.", kündigt sie an. Die Wahlbeteiligung war am Sonntag deutlich geringer als am 1. September: Statt 62 Prozent kamen nur 45 Prozent der 9000 Wahlberechtigten an die Urnen.

Aufholjagd der Herausforderin

Ein genauerer Blick auf die Stimm-Ergebnisse offenbart Erstaunliches: Westerkamp bekam in der Stichwahl bei geringerer Wahlbeteiligung 400 Stimmen weniger, Slanina schaffte es dagegen 600 Bürger mehr zu mobilisieren. Während Westerkamp seine Stammwähler nicht mobilisieren und auch kaum im überwiegend bürgerlichen Lager des Kandidaten Sven Weller fischen konnte, gelang Slanina eine erstaunliche Aufholjagd. Rückenwind dürften ihr dabei die Unterstützung der Grünen als auch von Teilen der Freien Wähler gegeben haben. Aber auch ihre Dauerpräsenz und ihr unermüdlicher Wahlkampf in den Ortsteilen zeigten Wirkung. Der 42-Jährigen und ihrem Wahlkampfteam gelang es in den vergangenen Wochen, in einigen Dörfern eine Art Proteststimmung aufzubauen. "Was hat denn das Bündnis für uns getan?", meinte etwa ein Eichhorster jüngst in der Sitzung des Ortsbeirates. Das Bündnis Schorfheide mache was es wolle, aber nicht viel für die Finowfurt-fernen Dörfer, lässt sich die Stimmung vielerorts zusammenfassen. Slanina dagegen versprach mehr Bürgernähe, Mitbestimmung und ein besseres Miteinander. Einige Bürger wähnten ihre Chance, es "denen vom Bündnis endlich mal zu zeigen". Nachts wurden Wahlaufrufe mit prominenten Unterschriften in die Briefkästen verteilt, an Autos klebten "Wählt Slanina"-Slogans und Wahlplakate wurden verunglimpft. Vor allem über die Sozialen Medien wusste sich Slanina zu verkaufen. Professionell und mit einer gewissen Härte führte sie ihren ersten Wahlkampf.

In Groß Schönebeck war der Ruf nach einem Politikwechsel besonders laut zu vernehmen. Mit knapp 68 Prozent der Stimmen lag Slanina in dem drittgrößten Ortsteil der Gemeinde am Sonntag dann auch deutlich vorn. Im ersten Wahlgang hatte Westerkamp noch die Nase vorn. Doch die Wahlbeteiligung von nur 27 Prozent scheint nicht nur in Groß Schönebeck den Schluss zuzulassen: Die mit dem Bündnis Schorfheide unzufriedenen Bürger gingen wählen, die anderen blieben daheim. Auch in Lichterfelde, seit ein paar Jahren Slaninas Wohnort, votierte am Sonntag eine Mehrheit für die Politikerin. In den kleinen Ortschaften Eichhorst, Böhmerheide und Schluft wählte man die Linke ebenfalls teils mit großen Mehrheiten.

Gut drei Monate Aufwärmen

Verlassen konnte sich Bündnis-Kandidat Westerkamp dagegen auf Werbellin, Altenhof und seinen Heimatort Finowfurt. In diesen Orten ging das Bündnis als klarer Sieger hervor. Auch in Klandorf, das mit 47 Prozent die höchste Wahlbeteiligung hatte, reüssierte der Bündnis-Kandidat.

Amtsantritt für den neuen Bürgermeister Wilhelm Westerkamp ist allerdings erst am 8. Januar 2020, bis dahin ist Uwe Schoknecht noch im Amt. Schon vorher werde er aber bei wichtigen Entscheidungen, etwa im Bereich Personal oder Organisation eingebunden und beteiligt, heißt es vonseiten der Verwaltung.