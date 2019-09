Kerstin Unger

Schöneberg (MOZ) Vor einigen Tagen haben Besucher des Nationalparks auf einer Radtour vor der ehemaligen Melkanlage in Alt-Galow eine Kuh liegen sehen, der es sichtbar schlecht ging. Einige Alt-Galower fuhren dorthin und fanden die Kuh mit gebrochenem linken Vorderlauf, ohne Futter und Wasser. Da ihnen der Pächter unbekannt und Verpächter der Flächen telefonisch nicht erreichbar waren, riefen sie den stellvertretenden Amtstierarzt an. Dieser beauftragte einen Tierarzt in Lunow, sich um das Tier zu kümmern. Er schläferte die Kuh abends ein.

Mit diesem Vorfall wandten sich Alt-Galower an die MOZ. Eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung ergab: "Der zuständige amtliche Tierarzt hat sich unmittelbar, nachdem er Kenntnis zu dem Vorfall hatte, mit dem Tierhalter in Verbindung gesetzt. Dieser erklärte, dass es sich um einen Verladeunfall handelte. Der zuständige Tierarzt wurde informiert und veranlasste alle weiteren Schritte", hieß es. Nach dem Unfall sei das Tier mit Futter und Wasser versorgt worden. Man habe abgewartet, ob es wieder aufsteht. Von dem Bruch des Vorderlaufs war da noch nichts bekannt. Der Informationsweg sei eingehalten worden.