Volker Rudolph

Frankfurt (Oder) Blau-Weiss Markendorf hat in der Landesklasse Ost überrascht und mit einer beeindruckenden Mannschaftsleistung die Oberliga-Reserve des FSV Luckenwalde daheim am Apfelweg verdient bezwungen. Es war im ersten Saisonheimspiel der erste Sieg und am 4. Spieltag auch der erste Saisonsieg. Mit nunmehr vier Zählern belegen die Blau-Weissen aktuell Tabellenrang 12.

Bei herrlichem Spätsommerwetter und auf dem nach der "Wildschweinschadenspause" wirklich sehr gut präpariertem Rasen – Dankeschön an die fleißigen Helfer – entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Doch die Gastgeber waren aktiver und wollten den Sieg doch etwas mehr. Die Mannschaft bot eine tolle Tagesvorstellung für die drei so hochwichtigen Punkte. Michael Lange ackerte in der Offensive und konnte nur durch ein Foulspiel gebremst werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Randy Bresch (9.) sicher zur 1:0-Führung.

Zweiter Elfmeter verwehrt

In einer noch klareren Foulspielsituation erneut an Lange verwehrte der Schiedsrichter dem Gastgeber aber den Elfmeterpfiff. Kurz vor der Pause konnte Luckenwalde nach Defensivproblemen der Markendorfer auf der Außenbahn durch Philipp Helf zum 1:1 ausgleichen (44.).

Davon ließen sich die Blau-Weissen nicht schocken. Sie wollten in der zweiten Halbzeit ganz klar mehr. Nach einem super Zuspiel von Olaf Wittenberg traf Knipser Lange direkt eiskalt zum 2:1 (55.). Die Antwort der Gäste kam prompt durch das Ausgleichstor von Owen Tyron Mehlhorn per Distanzschuss.

Der Gastgeber ruckte erneut an und Sommerneuzugang Ceyhan Güleryüz traf gleich aus kurzer Entfernung zum umjubelten 3:2 (61.). Es war sein erstes Punktspieltor für Blau-Weiss. Jetzt sollte doch die endgültige Entscheidung her, aber das vierte Tor wollte einfach nicht fallen. Bei einem erneuten Strafstoß nach Foulspiel ahnte Gästetorwart Daniel Krenz die avisierte Ecke von Randy Bresch. Leidenschaftlich kämpften die Markendorfer jedoch weiter. Der Sieg wurde dann clever abgesichert und es gab bei Abpfiff Standing Ovationes von der Blau-Weiss-Terrasse. Aber es war leider auch ein teuer erkaufter Sieg. Es bleibt abzuwarten, wie schwer die Verletzungen der ausgewechselten Spieler Michael Lange, Nicky Wutzig und Sascha Kloß sind.

Dessen ungeachtet war Trainer Denny Danowski ganz stolz auf seine Männer: "Die Mannschaft ist heute über sich hinausgewachsen und hat sich verdient belohnt. Man sah auch unser kämpferisches und spielerisches Potenzial. Schon am Sonnabend in Wünsdorf müssen wir an diese Spielleistung anknüpfen, um dort weiter zu punkten. Geschockt bin ich von den Verletzungen und hoffe auf schnelle Genesung bei den betroffenen Spielern."