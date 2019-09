Björn Pintaske

Frankfurt (Oder) Es war eine Monsteraufgabe für den Delitzscher Tennisclub, das Turnier an vier Tagen und in 13 Konkurrenzen zu organisieren und zu meistern. Fast 90 Teilnehmer aus 13 ehemaligen oder noch aktuellen Eisenbahnersportvereinen aus der ganzen Republik waren der Einladung nach Nordsachsen gefolgt.

In vielen der insgesamt 123 ausgetragenen Matches ließen die Frankfurter Tennisspieler ihre Klasse aufblitzen und holten zahlreiche Medaillen. So spielte sich Sonja Röger ohne Niederlage bei den Damen 60 B auf den ersten Platz vor ihrer Vereinskameradin Regina Krause. Im Damendoppel kamen die Frankfurter Paarungen Sonja Röger/Bianca Fritzsch und Katrin Köhler/Katrin Wolff nicht über das Halbfinale hinaus und wurden gemeinsam Dritter.

In der "Königsdisziplin", der Konkurrenz der Herren 40, gab es in einem sehr ausgeglichenen und spielstarken Teilnehmerfeld hochklassiges und hart umkämpftes Tennis zu bestaunen. Mit seiner druckvollen und technisch glanzvollen Spielweise katapultierte sich der erst 40-jährige Neuling Meik Blume vom Tennisclub Frankfurt in die Herzen der Zuschauer und gewann vor Ralf Reinhart (Dresden) und Stefan Linß vom TC Frankfurt den Turniertitel. In der Nebenrunde schaffte Kai Blacha (TCF) in dieser Konkurrenz mit dem zweiten Platz einen Achtungserfolg.

Auch im Doppel spielte sich Blume mit seinem Tennispartner Björn Pintaske bis ins Finale. Dort mussten sich die Frankfurter in einem packenden Drei-Satz-Krimi den Delitzscher Favoriten Alexander Bernhardt/Oliver Krutzger geschlagen geben und holten Silber vor den Frankfurten Jürgen Meyer/Stefan Linß.

TCF im nächsten Jahr Ausrichter

Mit diesem exzellent organisierten Turnier setzten die Delitzscher Tennisfreunde die Latte für den nächsten Ausrichter dieses Turniers im kommenden Jahr sehr hoch. Der Tennisclub Frankfurt übernahm die traditionelle Laterne des nächsten Gastgebers und steckt jetzt schon in den Vorbereitungen.