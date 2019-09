fos

Rüdnitz (MOZ) Mit dem Ausbau der Dorfstraße in Rüdnitz von der L 200 bis nach Lobetal steht eine umfangreiche Baumaßnahme bevor. Lobetal wird dann voraussichtlich nur noch über Ladeburg zu erreichen sein. Genaueres wird eine Beratung Mitte dieser Woche festlegen, wie der Rüdnitzer Bürgermeister Andreas Hoffmann in der Gemeindevertretung sagte.

Nach den Informationen der Amtsverwaltung werden die Bauarbeiten an der Kreisstraße Anfang Oktober beginnen. Die Kosten betragen rund 2,9 Millionen Euro. Den Großteil davon trägt der Landkreis, die Gemeinde ist mit einem Eigenanteil von 280 000 Euro beteiligt. Diese werden für die Nebenanlagen, beispielsweise die Gehwege, verwendet. Anliegerbeiträge werden nicht erhoben.

Es wird mit einer Bauzeit von 15 Monaten geplant, so dass Ende 2020 mit dem Abschluss der Arbeiten gerechnet wird. Sobald die Bauanlaufberatung mit der Festlegung der Umleitungsstraße erfolgt ist, soll möglichst schnell eine Einwohnerinformation erfolgen., so Andreas Hoffmann.

Der Anger wird in den Ausbau einbezogen. Künftig wird der Verkehr in Richtung Lobetal rechts am Anger vorbeigeführt. Darüber hinaus sind zwei Fußgängerquerungen vorgesehen.

Bereits im Jahr 2018 war der grundhafte Ausbau der Kreisstraße ausgeschrieben worden. Die Angebote waren jedoch so hoch, dass der Ausbau noch einmal ausgeschrieben wurde.