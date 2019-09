Bewegung in der Aula: Eine Tanzgruppe beweist ihr Können beim Programm in der Aula. Getanzt wurde auch auf dem Schulhof. Dort fand ein Flashmob mit synchroner Darbietung statt. © Foto: Marco Marschall

Buddelaktion: Schulleiter Jörg Goßlau (l.) zeigt Schülerin Helene Pester das Beet am Schulhaus, wo sie eine Zeitkapsel vergraben soll. Lehrer Steffen Meyer steht mit Spaten bereit. Zur Aktion am Tag des Schulfestes wurden Wünsche der Schüler und eine Ausgabe der Märkische Oderzeitung in einem Behälter unter die Erde gebracht. In zehn Jahren wird er wieder gehoben. © Foto: Marco Marschall

Marco Marschall

Joachimsthal Es ist ein Gebäude, das da am Sonnabend in Joachimsthal Geburtstag gefeiert hat. 1959 wurde die Schule auf den Lehmbergen errichtet. Doch die Geschichten der Menschen, die sie besuchten, stehen im Mittelpunkt der Gespräche in den Gängen. Während draußen auf der Hüpfburg getobt und Kuchen verspeist wird, werden im Gebäude Erinnerungen wach. Ein Farbfoto zeigt den Besuch des Box-Weltmeisters Henry Maske, Schwarzweißfotos zeigen Schüler bei der Produktiven Arbeit, die sie im Rahmen ihrer schulischen Bildung zu DDR-Zeiten verrichten mussten. "Wir mussten nach Parlow in den Schweinestall", berichtet Christian Jaensch, der die Schule bis 1991 besuchte. Nur war gegen 8 Uhr, als die Schüler loslegten, die Arbeit im Stall gemacht und für die Helfer gab es nichts zu tun.

Karin Fedder, die bis 1993 an der Schule lernte, erinnert sich ans Auffädeln von Tabak in Friedrichswalde und daran wie sie Färsen – Kühe die noch nicht gekalbt haben – mit dem Stock durchs Dorf treiben musste. Das ist heute nicht mehr Bestandteil des Unterrichts. Ihre Praxisnähe habe sich die Einrichtung aber bewahrt, sagt Karin Fedder, deren Sohn noch in Joachimsthal zur Schule geht. Das Verhältnis zwischen Schule und Elternschaft sei familiär, meint sie.

Wiedersehen mit alten Paukern

Schulleiter Jörg Goßlau, der in zwei Jahren in Rente geht, begrüßt viele Gäste zum Schulfest am Sonnabend. Der 63-Jährige, der – mit fünfjähriger Unterbrechung an der Realschule Eberswalde – seit 1986 in Joachimsthal unterrichtet und dort auch Schüler war, trifft an diesem sonnigen Tag auf so manchen ehemaligen Schützling. Auch frühere Lehrer finden zum Schulgeburtstag den Weg an ihre alte Wirkungsstätte. Bereits am Freitag sind einige Gast der abendlichen Festveranstaltung. Der ehemalige Direktor Dieter Sydow zum Beispiel, der als strenger Mathelehrer galt. Den Titel des ältesten noch lebenden Paukers dürfte der 94-jährige Heinz Sommerfeld für sich beanspruchen. "Ich hatte gerne bei ihm. Es gibt aber auch solche, die eine andere Meinung hatten", berichtet der Joachimsthaler Bernd Köppen, der die Schule bis 1974 besucht und Gefallen an Sommerfelds Elektronikzirkel gefunden hatte. Auch wie der einarmige Lehrer Auto fuhr, hinterleiß einen bleibenden Eindruck.

Die Namen mehrerer Lehrer fallen beim Austausch der Anekdoten. Viele waren ihr gesamtes Berufsleben an der Joachimsthaler Schule, an der seit 2004 nur noch bis zur sechsten Klasse unterrichtet wird. Die Beschränkung auf den Grundschulstatus – ein Einschnitt, von dem sich das Haus erholt zu haben scheint. So viele Erstklässler wie seit Jahren nicht mehr führen zu einer Gesamtschülerzahl von 280. Denen wird es im altehrwürdigen Geburtstagskind schon zu eng, so dass hinter dem Haupthaus nun die ehemalige Schulküche zu Sporträumen ausgebaut wird.

Es ist eine von vielen Investitionen in den vergangenen neun Jahren, in denen – das neue Projekt nicht mitgerechnet – knapp fünf Millionen Euro für die Schule ausgegeben wurden. Für den Bau eines Pavillons haben sich Schüler und Eltern am Sonnabend selbst mächtig ins Zeug gelegt. Ein Spendenlauf auf dem Sportplatz und der Wiese vor dem Campus brachte 12 000 Euro fürs Vorhaben ein.