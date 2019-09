Dirk Schaal

Schwanebeck 143 Radrennfahrer, von den Schülern der U 11 bis zu den Senioren, gingen beim 20. Rund um Schwanebeck an den Start.

Zum Programm gehörte ein AOK-Jedermann-Rennen über 32 Kilometer sowie das Kriterium der Elite-Amateure über 62,4 km. Ein interessantes Starterfeld bot sich in der Konkurrenz der U 19. Neben dem Sieger aus Strausberg, Hannes Wilksch, der jetzt für den RC Luckau startet und bei der Junioren-Bahn-WM im August Gold im Bahnvierer holte, waren weitere große Talente am Start. Hinter dem zweiten Luckauer, Theo Zetsche, belegte der Berliner Albert Gathemann Platz 3. In der nächsten Saison wird er für das Profiteam LKT Brandenburg starten und will dabei seine Einsätze im U-19-Straßen-Nationalteam noch erhöhen. Auch der 17-jährige Strausberger David Eppert, der derzeit an der Sportschule in Frankfurt trainiert, startete bei einigen Bundesliga-Rennen in seiner Altersklasse. Das Schwanebecker Rennen sah er als willkommene Trainingseinheit an. Am Ende wurde es ein achter Platz in einem 13er-Feld. Ziel erreicht: "Ich wollte nicht Letzter werden."

Im Radsportkalender steht schon der nächste Termin. Der 1. RSC im KSC Strausberg veranstaltet am 21. und 22. September sein 12. Radsportwochenende. Beginn am Sonnabend ist um 14 Uhr und am Sonntag um 9.45 Uhr.