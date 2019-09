Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Das hatten sich natürlich alle Freunde des FC Strausberg ganz anders vorgestellt. Nicht nur anders vorgestellt, sie hatten es auch anders erwartet. Mit 1:6 gab es im Spiel gegen den Aufsteiger in die Oberliga, MSV Pampow, am fünften Spieltag der Liga aber ein Desaster.

Es herrschte Schweigen in der Energie-Arena, Kopfschütteln und immer wieder wurde die Frage laut: Wie soll es weitergehen? Auch Trainer Christof Reimann wirkte in der Pressekonferenz nach dem Spiel etwas ratlos und suchte nach Erklärungen. "Nach vier individuellen Fehlern in der Abwehr, die der Gegner alle sehr effektiv nutzte, lagen wir zur Halbzeit mit 1:4 hinten." Warum es in der zweiten Halbzeit aber kaum noch Gegenwehr seiner Mannschaft gab ...

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Erster Angriff der Gäste und gleich fiel das erste Tor. Allerdings hatte Schiri Denis Waegert ein wenig mitgeholfen. Strausbergs Torhüter Eric Günther trat Pampows Stürmer Evgeni Pataman auf den Fuß, was der Unparteiische sofort mit Elfmeter bestrafte. Johannes Ernst verwandelte sicher.

Zwei Elfer zu Beginn

Und rasant ging es weiter, denn auch auf der anderen Seite gab es einen Elfmeter. Auch dieser Strafstoß war eigentlich kein richtiger. Felix Angerhoefer wurde im Strafraum gerempelt. Tino Istvanic verwandelte ebenso sicher (9.). Danach spielte nur der FC Strausberg, hatte Riesenchancen, blieb aber ohne Torerfolg. Angerhoefer, Mathias Reischert und Istvanic hatten reichlich Gelegenheiten, ihren Verein in Führung zu schießen. In der 20. Minute kam auch noch Pech hinzu. Nach schönem Zusammenspiel mit Ilhan Sariboga traf Angerhoefer nur die Querlatte des Gästetores.

Große Chancen vergeben

In der Offensive sah es eigentlich ganz gut aus, doch kam der Ball in Nähe des Strausberger Strafraums, musste man das Schlimmste befürchten. Vor allem, wenn Johannes Ernst am Ball war, brannte es lichterloh im Strausberger Strafraum. Ernst schoss das 2:1, weil die Strausberger Innenverteidigung den Ball einfach nicht wegbekam.

Das 3:1 schoss Sebastian Drews per Freistoß. Der Ball klatschte an die Unterkante der Latte und flog dann ins Tor. Noch vor der Pause war wieder Ernst, der ein großartiges Spiel machte, zur Stelle. Johannes Ernst ist sowieso ein Phänomen. Er spielt seit knapp sechs Monaten mit einem Kreuzbandriss Fußball. Auch sein Trainer Ronny Stamer war voll des Lobes für seinen Stürmer. "Jeder, der einmal Fußball gespielt hat, weiß auch, dass das eigentlich gar nicht geht. Ich hatte in meiner Karriere zwei und die Schmerzen waren schier unerträglich."

Zur Pause bereits weit hinten

1:4 stand es zur Pause und das in einer Partie, die schon fast als Schicksalsspiel für den FCS bezeichnet wurde! Gespannt waren nun auch die treuesten Fans in der Energie-Arena, wie es in der zweiten Halbzeit weitergehen würde. Wer nun einen Sturmlauf der Strausberger erwartet hatte – dieser blieb aus. MSV-Trainer Ronny Stamer wunderte sich ebenfalls und sagte: "Unser Gegner hat es uns heute einfach gemacht. 6:1 – mir fehlen ein wenig die Worte."

Er konnte sich jedoch über seine Mannschaft weiter freuen. Sie spielte gnadenlos effektiv und auch das 5:1 war wieder unter großer Mithilfe der Strausberger sehr schön heraus kombiniert. Torschütze war Fabio Manuel Dias, der neben Ernst auch ein sehr gutes Spiel machte. Das Sahnehäubchen im Pampower Torreigen legte dann Johannes Ernst auf. In seiner unwiderstehlichen Art stürmte er in der 84. Minute in Richtung FCS-Tor, ließ seine Gegenspieler regelrecht stehen und schoss aus vollem Lauf ins linke untere Toreck ein.

Reimann erinnert an Malchow

Doch spannender war natürlich, was Strausbergs Trainer Christof Reimann nach dieser Katastrophe sagen würde: "Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht das erleben, was Malchow in der Vorsaison durchgemacht hat." Er sprach auch davon, dass eine harte Trainingswoche bevorsteht.

Am Sonntag (Beginn, 14 Uhr) geht es für die Strausberger zum nächsten Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Im Unterschied zum FCS hat der SV Tasmania Berlin schon einmal in dieser Saison gewonnen.

FC Strausberg: Eric Günther – Ruben Pilumyan (58. Christopher-Lennon Skade), Alexander Sobeck, Paul Schulze (75. Farrih Habibli), Tim Falk – Mathias Reischert, Kaan Bektas, Anton Hohlfeld (82. Metin Karasu) – Ilhan Sariboga, Tino Istvanic, Felix Angerhoefer