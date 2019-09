Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) An der "Güllelagune" scheiden sich unter den Lebuser Stadtverordneten die Geister. Dabei ging es in ihrer jüngsten Beratung gar nicht um das Lagerbecken – jedenfalls nicht offiziell. Sondern nur um die nächsten Schritte zur Aufhebung des Bebauungsplanes "Schützenanlage" Lebus. Beschlossen worden war diese bereits im Oktober 2016 – mit der knappen Mehrheit von neun Ja- zu sieben Nein-Stimmen. Damals hatten die Antragsteller von der Lebuser Landgesellschaft Damm als Grund genannt, dass sie in der Senke an der B112 zwischen Lebus und Podelzig eine Güllelagune bauen wollen.

Das Land hatten die Landwirte den Lebuser Schützen abgekauft, die ihre Pläne zur Errichtung einer Schützenanlage zu der Zeit längst aufgegeben hatten. Die Kommune müsse in solchen Fällen ihre Bauleitplanung den neuen Gegebenheiten anpassen, erklärte Bau- und Ordnungsamtsleiter Mike Bartsch jetzt auf Nachfrage des Stadtverordeten Dr. Joachim Naumann (CDU).

Nur eine knappe Mehrheit dafür

Die vorliegenden Unterlagen zur Aufhebung des alten B-Planes und der Änderung des Status in eine Landwirtschaftsfläche haben im Juli öffentlich aus gelegen. Die Stadtverordneten hatten die Ergebnisse abzuwägen, über die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes und einen städtebaulichen Vertrag mit der Landgesellschaft zu befinden. In letzterem verpflichten sich die Landwirte zur Übernahme aller mit der Planung verbundenen Kosten.

Die Beschlüsse waren auch diesmal umstritten, wurden nur mit knapper Mehrheit gefasst. Gegner, wie Urs Walter und Benjamin Mack, verwiesen auf die inzwischen geänderten Rahmenbedingungen: Der Lebuser Landwirtschaftsbetrieb hat seine Milchviehanlage in Hohenjesar verkauft, muss also keine eigene Gülle mehr lagern. Er befürchte einen Gülle-Handel, sagte der CDU-Abgeordnete Mack.

Nicht automatisch Baurecht

Sowohl Planerin Bettina Albani als auch Bauamtsleiter Mike Bartsch betonten, dass sich aus den Aufhebungs- und Änderungsbeschlüssen kein automatisches Baurecht für die Güllelagune ergebe. Dazu sei ein gesonderter Bauantrag nötig, dem die Stadtverordneten zustimmen müssten. Albani räumte allerdings ein, dass eine Güllelagune als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich in einer bestimmten Größenordnung möglich sei – und zwar nicht nur auf dieser, sondern faktisch auf jeder Ackerfläche. Hürden könne es höchstens geben, wenn der Betrieb mit dem Wirtschaftsdünger nur handle.