Wandlitz (MOZ) Die Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft (NEB) hat nach den erneuten Beschwerden der Anwohner in der unmittelbaren Umgebung des Bahnhofs Wandlitzsee weitere Maßnahmen gegen Vandalismus und Ruhestörungen angekündigt. Um eine dauerhafte Lösung zu finden, sei die NEB mit der Gemeinde Wandlitz im Gespräch. Wie berichtet, hatte die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant in der vergangenen Woche eine Ordnungspartnerschaft mit der NEB vorgeschlagen.

Anwohner hatten sich drüber beklagt, dass der Bahnhof besonders in den zurückliegenden heißen Sommerwochen von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt werde. Dabei werde so laut Musik abgespielt, dass die Fenster nicht geöffnet werden könnten. Ein Wartehäuschen sei demoliert worden. Außerdem komme es zu unschönen Szenen, wenn offensichtlich angetrunkene Personen urinieren.

Holger Reimann von der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft bedauert, dass "das Problem des Vandalismus durch Jugendliche am Bahnhof Wandlitzsee leider kein neues" sei. Es beschäftige die NEB und die Gemeinde Wandlitz schon sei längerer Zeit. Angesicht der zurückliegenden Vorkommnisse seien Konsequenzen gezogen worden. So sei die denkmalgeschützte Bahnhofshalle außerhalb der Öffnungzeiten der Geschäfte geschlossen worden, erläutert Holger Reimann. Darüber hinaus hätten viele Gewerbetreibende auf den Außer-Haus-Verkauf alkoholischer Getränke verzichtet. Nicht zuletzt sei die Video-Überwachungsanlage erweitert worden.

Wachschutz im Einsatz

Unabhängig davon, so Holger Reimann, habe die NEB der Gemeinde Grundstücke zur Schaffung von Freizeitangeboten für Jungendliche übertragen. Er verweist auf die Scatingbahnen nebem dem Bahnübergang an der Prenzlauer Straße in Basdorf. Eine weitere Fläche der Gemeinde sei am Bahnhof Wandlitz angeboten worden.

In diesem Jahr sei im Auftrag der NEB und in Abstimmung mit der Gemeinde bereits ein Wachschutz im Einsatz, der im Mai und Juni am Bahnhof Wandlitzsee vom Nachmittag bis in die späten Abendstunden hinein patroullierte. Da es in diesem Zeitraum keine Vorkommnisse gab, so Holger Reimann, sei auf diese zusätzliche Überwachung wieder verzichtet worden. Nach den neuerlichen Beschwerden sei die NEB erneut mit der Gemeinde im Gespräch. Außerdem werde eine Regelgung mit der Polizeiwache Bernau angestrebt. Diese habe sich allerdings für das Bahngelände wiederholt als nicht zuständig erklärt.