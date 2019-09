Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Zum Abschluss war nochmal jede Menge geboten. In Neu Golm und Bad Saarow gab es am Wochenende drei Tage lang ein Treffen von Chöre und Instrumentalisten, in Diensdorf-Radlow wurde am Sonntag eine neue Ausstellung eröffnet, und in Storkow lockte des zehnte Hoffest die Besucher wieder in Scharen auf die Burg.

Jetzt ist die 18. Auflage des Kultursommers am Märkischen Meer nach gut zwei Monaten Geschichte. Wie jedes Jahr hatte der Förderverein Kurort Bad Saarow wieder die Angebote verschiedener Veranstalter gesammelt und in einem Programmheft zusammengefasst. Die Vorsitzende Beate Müller zog am Montag ein rundum positives Fazit. "Ich denke, es ist sehr gut gelaufen und noch besser als im vergangenen Jahr, sicherlich auch wegen des fast durchweg guten Wetters, das für die vielen Freiluftveranstaltungen hervorragend war", sagte sie.

Bereits die Eröffnung, traditionell mit der Präsentation einer neuen Ausstellung des Fördervereins im Saarow-Centrum, sei rundum gelungen gewesen. Insgesamt sei es so auch zu verschmerzen, dass das Kinderfest auf der Schwanenwiese im Juli dem Wetter zum Opfer gefallen sei. Als ihren persönlichen Höhepunkt nannte Beate Müller keine Veranstaltung des Fördervereins, sondern das Festival "Film ohne Grenzen" auf dem Eibenhof. "Das ist auf jeden Fall eine enorme Bereicherung für den Kultursommer."

Andere Veranstalter gerieten am Montag regelrecht ins Schwärmen. Gerlinde Stobrawa, Leiterin des Scharwenka-Kulturforums berichtete von der Rekordzahl von 230 Besuchern beim Gartenkonzert des Landespolizeiorchesters Mitte August. "Wir haben alles an Stühlen und weiteren Sitzgelegenheiten, die wir haben, herausgestellt. Manche Besucher sind sogar extra nochmal nach Hause, um eigene Stühle zu holen", erzählte sie. Auch die Auftritte des Kammerchors aus Fürstenwalde und des Garde-Blasmusikkorps der Musikschule des Landkreises seien hervorragend angekommen.

Das Programm im Scharwenka-Kulturforum gäbe es auch ohne den Kultursommer – dennoch hält Gerlinde Stobrawa das Konzept des Fördervereins für "sehr, sehr wichtig" für ihr Haus. "Das ist auf jeden Fall eine zusätzliche Werbung für uns. Auf diese Weise finden auch Leute den Weg zu uns, die sonst nicht gekommen wären." Das wisse sie auch aus Gesprächen mit Gästen.

Schulscheune stets ausverkauft

Von ebenso großem Andrang bei den Veranstaltungen berichtete Brigitte Fricke vom Förderverein Diensdorf-Radlow. Die Freiluftkonzerte auf dem Hof an der Alten Schulscheune, vor allem von Coverbands bekannter Rockgruppen, seien durchweg ausverkauft gewesen. In der Ausstellung, die am Sonntag in der Alten Schulscheune eröffnet wurde, sind Werke von Helmut Breiert zu sehen. Der Maler aus Wendisch Rietz zeigt teils sehr persönliche Werke in Acryl, Öl und Aquarelltechnik. "Seit einem schweren Autounfall nehme ich alltägliche Dinge viel bewusster wahr", sagt er. Außerdem habe auch seine Scheidung künstlerisch verarbeitet, mit den Themen Trennung und Abschied.

In der Alten Schulscheune geht der Kultursommer also in gewisser Hinsicht noch weiter – die Ausstellung bleibt bis 15. Oktober.