Das Naturparkfest Barnim bietet den Besuchern Jahr für Jahr viele Eindrücke und Informationen in Sachen Nachhaltigkeit und Regionalität – am Sonnabend schon zum 21. Mal. © Foto: Thorsten Stapel

Jörn Kerckhoff

Eberswalde Manchmal brauchen Dinge etwas länger. Lag Eberswalde einst nur am Rande des Naturparks Barnim, liegt es durch die Gemeindegebietsreform vor einigen Jahren inzwischen im Park. So fand die 21. Auflage des Naturparkfests am Sonnabend erstmals im Forstbotanischen Garten statt. Sehr zur Freude von Peter Gärtner, Leiter des Naturparks, und Wilhelm-Günther Vahrson, Präsident der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE). Der Forstbotanische Garten gehört zur HNE, thematisch überschneiden sich Naturpark und Hochschule eh und ergänzen sich so bei Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität.

Auch Bürgermeister Friedhelm Boginski hob die Zusammenarbeit von HNE, Naturpark und Stadt hervor und lud auch für das kommende Jahr ein, das Fest im Forstbotanischen Garten auszurichten. "Egal, wo Sie in Eberswalde sind, in fünf Minuten sind sie immer im Wald", macht er deutlich, dass Eberswalde trotz seines Stadtcharakters nah an der Natur ist.

Nachhaltigkeit und Regionalität sind auch die Themen, die den Besuchern der Naturparkfeste näher gebracht werden sollen. Welche Produkte kommen aus der Region, welche Anbieter setzen auf ökologisch nachhaltige Produktion? Und das kommt an bei den Leuten. Mehr als 2000 Besucher seien es gewesen, schätzt Frank Göritz von der Agentur Public, die das Fest organisierte. Die Gäste informierten sich über Bienenhotels, schauten traditionellen Handwerkern bei der Arbeit zu, oder genossen Leckereien, die unter anderem von den "Waffeltanten" und dem Ökodorf Brodowin angeboten wurden. Oskar und Beate Wilhelm probierten Kräutermischungen der Senfmühle Klosterfelde. "Die sind sehr lecker", sind sie sich einig.

Es war ein Tag zum Erleben und Genießen, wobei alle Sinne gefordert wurden. Die "Piano Power Station" und die Marchingband "The Sax Puppets" unterhielten musikalisch, das Aktionstheater "Kamaduka" machte in dem Stück "Eine Erregung – nachhaltig" deutlich, dass wir keine zweite Erde haben. Und das Duo Mira-Mas erzählte mit halsbrecherischer Körperstapelei, Jonglage und Feuershow das Märchen vom "Rumpelstilzchen".

Interesse für die Natur weckt man am besten schon im Kindesalter. Deswegen fand in diesem Jahr bereits zum 20. Mal das Projekt "Abenteuer Naturpark" statt. Thema war diesmal das Leben am und im Wald, Preisträger sind diesmal zwei Kitas. Die Waldgeister Stolzenhagen gewannen den Waldentdeckerpreis und darüber hinaus den Wanderpokal, das Kreative Freizeitzentrum Bernau den Waldforscherpreis.

8800 Euro für den Naturpark

Und wenn die Liebe zur Natur im Kindesalter beginnt, setzt sie sich oft bis ins Erwachsenenalter fort. Bei Jürgen Spiegel, Lars Paasche und Dirk Planke ist das offenbar so, sie belegen 2019 die Plätze eins bis drei beim Wettbewerb Naturparkhonig.

Eine Art Preis gab es aber auch für den Naturpark. Die Lobetaler Bio Molkerei, in der Menschen mit Behinderung arbeiten, vertreibt unter anderem ihren Joghurt im Naturschutzbecher. Von dem gehen jeweils drei Cent an den Förderverein Naturpark. Betriebsleiter Reinhard Manger konnte am Sonnabend einen Scheck über beinahe 8800 Euro an Peter Gärtner und die Vorsitzende des Fördervereins Petra Bierwirth überreichen.