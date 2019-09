Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Grundstückseigentümer in Brandenburg atmeten auf, als der Landtag die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beschloss. Damit müssen sie künftig nicht mehr in die Tasche greifen, wenn ihre Straße saniert wird. Dennoch müssen auch in Zukunft Straßen instandgehalten und -gesetzt werden. Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung Angermünde beschlossen, den Zustand der Straßen im gesamten Stadtgebiet zu erfassen. "Wir brauchen einen Plan, welche Straßen gemacht werden müssen", sagt die Fachbereichsleiterin Planen und Bauen Susanne Tahine. "Die Erwartungshaltung der Bürger ist groß. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, brauchen wir die Zustandserfassung."

Pauschalbetrag für Kommunen

Das Stadtgebiet hat 280 Kilometer Straßen. Davon sind 156 Kilometer gewidmete Gemeindestraßen – 59 Kilometer Verbindungsstraßen und 97 Kilometer Ortsstraßen. Künftig soll jede Gemeinde pro Jahr einen Pauschalbetrag von 1400 Euro pro Kilometer für ihren Anteil öffentlich gewidmeter Straßen bekommen. In den vergangenen Jahren betrugen die Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen rund 150 000 Euro. Künftig zahlt das Land insgesamt rund 220 000 Euro.

Hoher Bedarf bei Gehwegen

Die Stadt will sich jetzt einen Überblick über den Zustand ihrer Straßen verschaffen und sehen, wie hoch der Investitionsstau ist. Wie die Verwaltung informiert, ist der Instandhaltungsbedarf beträchtlich. Auch wenn in den vergangenen drei Jahrzehnten viele Straßen saniert wurden, unterliegen sie dem Verschleiß. Lediglich ein Drittel der Gemeindestraßen sind intakt. Noch höher ist der Bedarf bei Gehwegen. Betonborde, die aus DDR-Zeiten stammen, zerfallen, weil sie nicht tausalzbeständig sind. Dadurch verlören Gehwege den Halt und werden zur Unfallquelle. Es bedarf einer strukturierten Erhaltungsplanung und einer Prioritätenliste. Mit dem Beschluss der Straßenzustandserfassung stimmte die SVV auch der Investition von 70 000 Euro noch 2019 für eine Messbildbefahrung zu. Das Geld wird aus den Mitteln "Energetisches Konzept" und durch Minderausgaben für die Kreisumlage bereitgestellt.