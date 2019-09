Kerstin Bechly

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der zweite Heimkampftag in der Regionalliga Mitteldeutschland begann für die Ringer der KG Frankfurt/Eisenhüttenstadt stressig. Noorollah Ahmadi und Amir Asghari kamen wegen Staus auf der Autobahn spät zum Wiegen. "Dreißig Minuten hat man, um nach der gesetzten Uhrzeit auf die Waage zu gehen. Nori stand zwei Minuten vor Ablauf drauf. Er hatte 50 Gramm zu viel", erklärt Trainer Marc Wentzke. Ein Zuviel, das sich bei genügend Zeit wegschwitzen lässt. So gaben die Gastgeber zwei Punkte kampflos ab.

In den folgenden vier Kämpfen gerieten die Frankfurter weiter in Rückstand, da Eric Berger (61 kg/Griechisch-Römisch), Asghari (66/Freistil) – vorzeitig gegen den Dritten der polnischen Meisterschaften Eryk May – und Andreas Göldner (98/F) ihre Begegnungen gegen die Thüringer verloren. Respekt hatte sich Göldner dennoch verdient. Seine Unterlegenheit gegenüber Sobhan Pakdaman war unübersehbar, seine Gegenwehr dafür um so konzentrierter. "Andreas sollte versuchen, die sechs Minuten durchzukämpfen und wenig Punkte abzugeben. Das hat er stark gemacht", lobt Wentzke. Die Gäste erhielten dadurch nur das Minimum von zwei Mannschaftspunkten.

Punkte zum Pausenstand von 2:12 steuerte für die Kampfgemeinschaft allein René Zimmermann (130/GR) bei. Bei den Schwergewichtlern wirkt das Geschehen oft aktionslos. "Es ist auch schwieriger, Dynamik in den Kampf zu bekommen. Aber nur durch Dynamik punktet man. Wer mehr zusetzen kann, gewinnt", beschreibt Zimmermann. Ihm gelang das gegen Anatolij Judin mit Rollen und Rumreißern. Doch Zimmermann brachte nur zwei statt geplanter drei Mannschaftspunkte ein.

Einstige Sportschüler

Judin kennt Zimmermann noch aus seiner Sportschulzeit in Frankfurt, genauso Damian Hartmann. Als der KG-Kämpfer (86/GR) nach der Pause auf Daniel Zeps traf und gegen den ehemaligen Frankfurter mit Hüftgriffen, Hebern und Rollen mühelos punktete, erwachten die Zuschauer aus ihrer anfänglichen Lethargie. Unter ihren Zurufen und Beifall gewann Hartmann nach nur knapp drei Minuten mit technischer Überlegenheit und holte vier Punkte. Ähnlich wenig Federlesen machte Erik Weiß (71/GR) mit Magomed Dadaev. Etwas martialisch hört sich in der Ringersprache seine Beschreibung des Punktesammelns ein: "Ich habe meinem Gegner den Kopf abgerissen, ihn dann runtergedrückt, um für weitere Techniken an ihn heranzukommen."

Der Ausgleich zum 12:12 gelang Andzrej Grzelak (80/F) gegen Maximilian Kahnt. Der Pole war zwischendurch wegen Passivität angezählt worden, hatte dann 30 Sekunden Zeit, eine Technik erfolgreich anzusetzen, was ihm nicht gelang und dem Gegner dessen einzigen Punkt einbrachte. Während Brian Tewes (75/F) unterlag, war die Frage, wie viele Punkte Mohammad Damankhoshk (75/GR) gegen den EM-Teilnehmer bei den Junioren 2017, Nils Buschner, für die Gastgeber holen würde. Er punktete vor allem mit Rollen am Boden und machte den Sieg vorzeitig perfekt, als er Buschner nach zwei Minuten von der Matte drängte.

Mit der Punkteteilung beim 16:16 war Marc Wentzke dennoch nicht zufrieden. "Ein, zwei mehr hatten wir uns vorher ausgerechnet. Die kampflos verschenkten Punkte sind ärgerlich." Pausas aktiver Trainer Anatolij Judin hatte allerdings "mit einem knappen Ding" gerechnet. "Frankfurt ist eine Griechisch-Römische Ringerburg, bei uns werden beide Stile gleich ausgebildet", begründete der 29-jährige gebürtige Kölner.