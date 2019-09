MOZ

Vevais (MOZ) Unter dem Motto "Gemeinschaft erhalten und stärken" hat im Bliesdorfer Ortsteil Vevais kürzlich ein wunderschönes Hoffest stattgefunden. Darüber berichtete jetzt Bürgermeister Reiner Labitzke. Leider sei ein Straßenfest aufgrund der Bundesstraße 167, die die Ortslage durchschneidet, nicht möglich. Zünftig feiern lasse es sich aber dennoch, wie jetzt bewiesen worden sei.

"Unter der Federführung von Kurt Müller, er ist auch der älteste Bürger im Ort, und seiner Frau Inge wurde im späten Frühjahr die Idee geboren, das dörfliche Miteinander zu stärken", blickt Labitzke, der selbst in Vevais zu Hause ist, kurz zurück. "Ich habe noch ihre Worte im Ohr: Man kennt ja keinen mehr von den Kindern und den Familien, die in den letzten Jahren nach Vevais gekommen sind."

Fast alle Familien dabei

Aber wie sehen das die anderen? Kurzerhand sei angefragt worden, ob sie sich ein drittes Ortsfest vorstellen können. "Ja", habe die überwältigende Mehrheit reagiert. "Es wurde ein Hoffest auf einem idyllischen Anwesen in Friedrichslust mit vielen Möglichkeiten für die 15 Kindern, die so viel Spaß hatten und verbreitet haben, dass der Tag als ein besonderes Erlebnis für alle im Gedächtnis bleiben wird", erklärte Reiner Labitzke.

Fast alle Vevaiser Familien seien dabei gewesen und unterstützten mit eingeladenen Gästen sowohl kulturell als auch kulinarisch das Gelingen des Treffens. "Die Liste der Helfer und Unterstützer ist lang und ich möchte keinen vergessen oder nicht ausreichend würdigen. Danke an alle, denn sonst hätte das nicht geklappt." Hervorheben müsse er aber dennoch die beiden Organisatoren Inge und Kurt Müller sowie Familie Bochow als Gastgeber. "Ihnen gilt mein besonderer Dank", so Reiner Labitzke.

Gemeinschaft weiter stärken

Unvergesslich, so lautete der Tenor am Abend und den Folgetagen, und es gibt bereits Überlegungen, daraus eine Tradition werden zu lassen. Damit würden sich die Vevaiser letztlich auch in die Straßenfeste in Metzdorf, Kunersdorf (Neudorf) und Bliesdorf-Rotdornstraße einreihen. "Diese Feierlichkeiten in den Ortsteilen beleben das Miteinander", macht der Bürgermeister deutlich. "Ich freue mich, dass die Bestrebungen, eine gesunde Dorfgemeinschaft zu erhalten beziehungsweise wiederzufinden als wichtig angesehen werden."

Das sei auch für die weitere Entwicklung der ganzen Gemeinde von Bedeutung. Dazu zähle zudem, über das Wie und Warum offen zu diskutieren und fair Impulse zu setzen. "Die Erfahrungen selbst bei den Festen zeigen, dass – wenn die Bürger mitgenommen werden und oder selber Anteil haben – Tolles entstehen kann."