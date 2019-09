Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) An diesem Sonntag entscheiden die Wandlitzer, wer als Bürgermeister die Geschicke der Gemeinde in den kommenden acht Jahren lenken soll. In der Stichwahl gegenüber stehen sich Amtsinhaberin Jana Radant, die als Einzelbewerberin antritt, und Oliver Borchert von der Freien Bürgergemeinschaft Wandlitz. Sie hatten im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereint. Für Jana Radant votierten am 1. September 3261 Wähler (25,5 Prozent), für Oliver Borchert 2999 Wähler (23,4 Prozent). Auch deshalb wird bei der Stichwahl am Sonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Beide Bewerber um den Chefsessel im Rathaus haben noch einmal ihre inhaltlichen Ziele erläutert. Ganz oben auf der To-do-Liste von Jana Radant steht die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Sie verweist auf die derzeit im Bau befindlichen 104 Wohnungen, die die Gemeinde in den Basdorfer Gärten errichtet, plant weitere in Zusammenarbeit mit Wohnungsgenossenschaften. Ein sogenannter Wohnhaus-Prototyp soll – je nach Haushaltslage – in den einzelnen Ortsteilen gebaut werden. Der Bedarf an Wohnungen zu bezahlbaren Preisen sei riesig, weiß Jana Radant. Sie will, dass Wandlitz eine "sozial gemischte Gemeinde bleibt". Die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, wie im Bürgermeisterwahlkampf von anderen gefordert, lehnt die Amtsinhaberin ab. "Wir denken, dass wir als Verwaltung gut aufgestellt sind, uns um den Wohnungsbau zu kümmern. Zudem wäre der politische Einfluss der Gemeindevertretung auf eine GmbH weitaus geringer", ist sie überzeugt.

Thema Nummer zwei für Jana Radant ist die bedarfsgerechte Errichtung von Kitas – zurzeit sind vier im Bau beziehungsweise in Planung – sowie von Schulen. Auf Rang drei ihrer Liste stehen die Verkehrsprobleme. Die könnten nur gelöst werden, wenn der Öffentliche Personennahverkehr ausgebaut wird, ist sie überzeugt. Ganz wichtig sei der 30-Minuten-Takt der Heidekrautbahn – "möglichst bis Liebenwalde", aber auch bessere Busverbindungen in die Ortsteile.

Mitbewerber Oliver Borchert hat in den vergangenen 14 Tagen noch einmal bei den Parteien in Wandlitz um Unterstützung für sich geworben. Heraus kamen Wahlempfehlungen von Bündnisgrünen, CDU und SPD für ihn. Die Themen, mit denen er nun in der Stichwahl punkten will, sind in erster Linie ein Management der Verkehrsströme, die Fortschreibung des Radwegekonzeptes, das Entflechten von Verkehrsknotenpunkten und der Ausbau des ÖPNV. Als erstes soll dazu die Ergänzungslinie zum Halbstundentakt der NEB zwischen Basdorf und Klosterfelde konzeptionell erarbeitet und im Haushalt finanziell abgesichert werden.

Neuer Umgang miteinander

Borchert favorisiert die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. Er tritt für eine kontinuierliche Kita- und Schulentwicklungsplanung ein und dafür, dass der Aktionsplan Klimaschutz durch Rahmenbedingungen und Richtlinien konkretisiert und umgesetzt wird. "Nicht zuletzt geht es um einen neuen Umgang miteinander. Hier ist insbesondere die Kommunikation zwischen Verwaltung Bürgern und Ehrenamtlern in Vereinen und Fördervereinen und den Umgang der Verwaltung mit den Kommunalpolitikern zu nennen", erklärte er auf einer Pressekonferenz Ende vergangener Woche.