Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Kriminelle versuchen auf immer neuen Wegen, Brandenburger um ihr Geld zu bringen. Derzeit aktuell: Angebliche Anrufe von seriösen Institutionen.

Wenn die "Staatsanwaltschaft Stuttgart" in Frankfurt (Oder) anruft, kann man schon nervös werden. "Die Vorwahl stimmte, der Dialekt der Anruferin, die sich namentlich vorgestellt hat, passte auch", erinnert sich Jana Menzel (Name geändert) an das Telefonat vor einigen Tagen. Die Anruferin erzählte etwas von offenen Forderungen. Für weitere Infos möge die Frankfurterin die 1 oder die 2 auf ihrem Telefon drücken.

Jana Menzel tat das einzig Richtige, sie legte auf. Einen Tag später war das "Mahngericht Stuttgart" am Apparat. Wieder hieß es, dass etwas gegen sie vorliege, erzählt Jana Menzel. "Ich habe nicht so genau hingehört." Ihr war klar, dass es ein betrügerischer Anruf gewesen sein dürfte. "Mein Mann konnte nach diesen Anrufen eine Nacht nicht schlafen. Wenn ich nicht zu Hause gewesen wäre und mein schon etwas älterer Schwiegervater den Hörer abgenommen hätte, hätte er vielleicht das Verlangte getan", überlegt die Frankfurterin.

Jana Menzel ging zur Polizei und erstattete Anzeige gegen unbekannt. Außerdem tippte sie die angebliche Nummer der "Staatsanwaltschaft" in eine Internet-Suchmaschine ein und stieß auf Beschwerden von Leuten aus Brandenburg und anderen Teilen Deutschlands. "Betrugsversuch", "Text startet vom Band", "Alles Gauner!!" hieß es.

Kostenpflichtige Warteschleife

Auch das echte Landgericht Stuttgart hat sich inzwischen zu Wort gemeldet und vor dem Trick gewarnt. Anrufer würden sich als Mitarbeiter des Landgerichts ausgeben, ihren Opfern aufs Band sprechen und ausstehende Geldzahlungen anmahnen. Wer für Auskünfte auf der Tastatur die 1 oder 2 drücke, lande in einer kostenpflichtigen Warteschleife. Das Landgericht Stuttgart weist darauf hin, dass Zahlungsaufforderungen stets schriftlich und per Post versendet werden.

Nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Brandenburg ist es eine Betrugsmasche von vielen. "Genauso schnell wie wir vor Tricks der Kriminellen warnen, denken sie sich neue Varianten aus", sagt Michèle Scherer, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale. In anderen Fällen würden sich die Betrüger als Polizisten ausgeben. "Auch unser Name wurde schon für Abzocke per Telefon, E-Mail oder Brief missbraucht."

Neben einer kostenpflichtigen Warteschleife könnte an die Opfer auch die direkte Aufforderung ergehen, Geld zu überweisen oder weitere Daten herauszurücken, mit deren Hilfe dann neue Zahlungsverpflichtungen konstruiert werden. Der Rat der Verbraucherschützer lautet: sofort auflegen, nichts sagen, keine Nummer wählen. Und vor allen Dingen: nichts bezahlen. "Bleiben Sie stark, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen", empfiehlt Michèle Scherer. Eine Anzeige bei der Polizei sei durchaus zu empfehlen, genauso eine Nachricht an die Bundesnetzagentur. Denn sie habe die Möglichkeit, betrügerische Telefonnummern abzuschalten.