Thomas Berger

Prädikow Etliche Prädikower sind ohnehin aktiv eingebunden und somit über alle Schritte im Bilde. Doch wer nun gerade nicht zu diesem Personenkreis gehört, der konnte am vergangenen Wochenende beim Dorf- und Hoffest die Gelegenheit nutzen, sich über die Fortschritte am großen Gemeinschaftsprojekt Dorfscheune zu informieren. Bereitwillig gaben vor allem Koordinatorin Julia Paaß sowie Sven Jahn, einer der beteiligten "Alteingesessenen", Auskunft zu dem, was sich zuletzt so alles getan hat. Und das ist eine ganze Menge.

Bis rein praktisch mit der Umgestaltung der denkmalgeschützten Feldsteinscheune am Hofeingang losgelegt werden kann, wird es zwar noch ein wenig dauern. Der Maßnahmenplan werde aber im Oktober eingereicht, und der Förderantrag, bei dem es um die Mittel aus dem Leader-Programm als tragende Säule der Finanzierung geht, werde zum nächsten Ordnungstermin bei der LAG vorliegen, erläutert Julia Paaß.

Interimsvariante geplant

Ein "Interims-Dorfwohnzimmer", ein bisschen schon zum Fest dargestellt, soll jedoch schon in dem kommenden Wochen vorbereitet werden. Ein Provisorium, "so dass wir es im Winter hoffentlich schon mal zum Filmegucken oder für Bastelnachmittage nutzen können". Diese minimale Übergangslösung bis zur Umsetzung des eigentlichen Projektes ist das eine Ergebnis der jüngsten Absprachen in der Arbeitsgruppe. Das andere ist eine nunmehr sehr genaue bauliche wie inhaltliche Konzeption, wie die Dorfscheune nachher aussehen soll. "Der Architekturworkshop ist da auf sehr gute Resonanz gestoßen", wie die Koordinatorin sagt.

Was im gegenwärtigen Zustand noch ein einziger, dunkler Raum mit hallenartigen Ausmaßen ist, in dem früher landwirtschaftliche Produkte gelagert wurden, soll mit der Sanierung in geeigneter Weise in mehrere Einzel-Räumlichkeiten untergliedert werden. Gut 100 Quadratmeter umfasst später in der Mitte der zentrale Veranstaltungs- und Seminarbereich, der noch einmal in zwei halb so große Segmente aufgeteilt werden kann. Jeweils um die 20 Quadratmeter groß sind die kleineren Räume: Der Näh- und Kreativklub sowie die "Veranstaltungs-Bar" zu Kochen und mehr rechterhand jeweils hinten und vorn in den Ecken mit der Küche dazwischen, außerdem vorn links das Dorf-Wohnzimmer. Im vorderen Anbau mit knapp 30 Quadratmetern soll dann noch die Nutzungseinheit Café/Dorfkneipe unterkommen. Zur parallelen Nutzung bekommen alle Räume separate Zugänge. Die Trennwände sind in Holz geplant. Oben liegen dann noch die sieben bis zehn Coworking-Arbeitsplätze.

Die Initiatoren hoffen, dass nun auch Finanziers und Denkmalschutz bei den Details in dieser Weise mitziehen. "Man fühlt sich mindestens um zehn Jahre verjüngt", merkt Sven Jahn begeistert über den regen Austauschprozess an. Das kreative Potenzial der meist jungen Neubürger verbinde sich wunderbar mit den vor allem praktischen Fertigkeiten, die die Alteingesessenen einzubringen haben. "Für uns ist diese ganze Entwicklung, die der Hof jetzt einschließlich der Dorfscheune nimmt, wie ein Fünfer im Lotto."